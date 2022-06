Las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres ¿Brecha en el placer?

Diversos estudios sostienen que los hombres alcanzan el orgasmo de manera más frecuente. Foto: Pexels

Parece que la vida ni siquiera en el sexo es justa con las mujeres, pues existe este tema muy comentado que es la brecha del placer, en el que notoriamente a ellas les cuesta más llegar al orgasmo, mientras que los hombres, naturalmente, llegan al clímax mucho de manera más fácil.

También te puede interesar: ¿Sientes que no te atrae tu pareja? Esto recomiendan los expertos

Aquí puedes encontrar más contenido como este

De acuerdo con un reciente estudio publicado por la Academia Internacional de Investigación Sexual, los hombres alcanzan el orgasmo el 85% de las veces cuando tienen relaciones sexuales, mientras que las mujeres solo lo logran el 75% de las veces.

Sin embargo, es de tener en cuenta que las mujeres que tienen sexo con hombres llegan el 63% de las veces, la brecha se amplía cuando se trata de una primera conexión, es decir, el 80% de los hombres se vienen, mientras que las mujeres solo el 40%.

La miniserie de Netflix, ‘Los Principios del Placer’, pone en la mesa la siguiente interrogante: “Imagina que cada vez que salieras a cenar y a tu pareja le sirvieran un increíble festín mientras que a ti te sirven unas galletas saladas caducadas. Te indignarías. Jamás volverías ahí. Les pondrías a parir en internet y le dirías a la gente que no fuera. Entonces, ¿por qué parece que aceptamos que los hombres sean los únicos que tengan orgasmos?”.

Lamentablemente esto expone un panorama desalentador para ellas, porque además ya está claro que existen múltiples beneficios en la salud, tanto física como mental, para quienes tienen orgasmos.

Por ejemplo, libera oxitocina, regula la ansiedad, mejora el estado de ánimo y el sistema inmune se ve reforzado, además, tener orgasmos frecuentemente ayuda a que se regule el ciclo menstrual y alivia los dolores o calambres durante estos días.

Si el objetivo es atacar a la brecha del placer, para empezar. es necesario hablar del consentimiento y su importancia social y sexual, Helena Sotoca, del blog Femme Sapiens, propone:

“A veces tengo la sensación de que nos hemos quedado en el consentimiento. Sin embargo, este debería ser considerado como la base, el mínimo como personas que somos. Aunque sé que no siempre es así, no debería ponerse jamás en entredicho. Vayamos más allá: nos merecemos desear, tías. Nos merecemos el placer. Nos merecemos no ser un objeto ‘que solo consiente’, sino ser parte activa y deseante de nuestras relaciones”.

La directora de educación de Satisfyer, Megwyn White, una sexóloga clínica, realza la importancia de explorarse, de autodescubrirse para derribar los prejuicios que existen sobre la sexualidad femenina, algo fundamental para entregarse al placer.

“Existe la idea errónea de que el placer siempre viene de fuera, a través de la pareja. Sin embargo, la masturbación nos enseña a ser los principales responsables de nuestro placer y eso es bueno. Naturalmente, habrá momentos en los que estaremos solos, y por eso es tan importante tomar el control de nuestro placer”, recomienda la experta.

Tips para lograr un orgasmo:

En orden de mermar la brecha del placer, White recalca:

“Hemos de tener en cuenta que nadie puede regalarnos un orgasmo, pues no es algo que recibas de otra persona. Es algo que generas y te das a ti mismo al ser capaz de dejarte llevar y entregarte a la experiencia del placer momento a momento. No es que las caricias de tu pareja no sean importantes, pero una vez que entiendas que el orgasmo es un trabajo interno y un proceso de auto descubrimiento, puedes aprender a apoyar la experiencia orgásmica explorando muchos de los consejos que se mencionan a continuación para ayudar en ese proceso”.

A continuación, la especialista dio estos consejos a la revista Cosmopolitan para aumentar los orgasmos:

“Tómate tu tiempo. Los estudios han demostrado que cuando se trata del placer en pareja, lo habitual que es que las mujeres tarden un promedio de unos 14-20 minutos en llegar al orgasmo durante el sexo con su pareja, y unos ocho minutos con la masturbación. “Esto puede deberse a una serie de factores, entre ellos que muchas mujeres se sienten presionadas para llegar al orgasmo con su pareja. Esa presión puede ser muy contraproducente para la experiencia de permitir la necesaria acumulación de excitación. La ansiedad es la antítesis del placer, e inhibirá la parte del sistema nervioso que permite experimentar el placer. Recuerda que la energía fluye hacia donde va la atención”, explica.

“Céntrate en la respiración y la voz. Según una encuesta realizada por OMGyes, el 44% de las mujeres afirmó que la respiración aumentaba considerablemente su capacidad de llegar al orgasmo. La voz y la respiración pueden considerarse un gran motor en la experiencia de la construcción de la excitación al ayudar a conectar la mente con el cuerpo y permitir que las emociones estén presentes dentro de la experiencia”.

“Tu voz puede ayudar a dar voz a esto. Muchas mujeres sienten que necesitan sentir algo intenso para permitirse hacer sonidos. Desde luego, no necesitas imitar lo que ves en el porno. Sin embargo, fomentar los murmullos y gemidos suaves puede estimular la conexión entre tu voz y tu centro sexual. Piensa en ello como un diálogo sensual que mantienes con el lado primitivo de tu cuerpo. Los sonidos también pueden ser una gran manera de ofrecer información no verbal a tu pareja sobre lo que se siente especialmente bien”, señala Megwyn White.

“Tener una imagen en tu mente de cómo es la anatomía y de cómo es el clítoris puede ayudarte a acceder a él más fácilmente alineando tu mente con tu cuerpo. Estudios posteriores de resonancia magnética también señalado que este fenómeno es cierto”, asegura White.

Y como todo en la vida, no olvides que amarte a ti misma hará todo más fácil.