Pérdida de memoria: 3 trucos para combatir este problema de salud

Es común que con el paso del tiempo almacenar o retener ciertos recuerdos sea más difícil. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar información.

Esta acción es un proceso de almacenamiento que hace día a día el cerebro con el fin de recordar aquellas cosas que fueron aprendidas o experiencias que van generando diferentes emociones. El hombre tiene diferentes tipos de memoria, una que se identifica como a largo plazo y otra de corto plazo, también conocida como fotográfica.

Pérdida de memoria: Trucos para combatirla

Desde el momento del nacimiento, el cerebro empieza a recibir información y a almacenarla. Cada etapa de enseñanza es exitosa gracias a la memoria, cómo caminar, cómo hablar, de qué forma comer y más acciones básicas se pueden realizar gracias a ella.

Por lo tanto, acciones como perder las llaves repetidamente, no saber la ubicación de la casa o elementos básicos, son alarmas para saber que la memoria ya no es la misma.

“La pérdida de memoria puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse (transitorio). O puede no desaparecer y, dependiendo de la causa, puede empeorar con el tiempo. En casos graves, tal deterioro de la memoria puede interferir con las actividades de la vida diaria”, destaca MedLine Plus.

Hay una diferencia entre los cambios normales en la memoria y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados. “Algunos problemas de memoria son el resultado de afecciones que se pueden tratar. Si tienes problemas de memoria, consulta con tu proveedor de atención médica para obtener un diagnóstico y recibir la atención médica adecuada”, destaca por su parte Mayo Clic.

Trucos para no sufrir de pérdida de memoria

La entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, Mayo Clic, señaló algunos consejos para combatir la pérdida de memoria.

1. Mantente activo mentalmente

Así como el ejercicio ayuda a mantener el cuerpo en forma, “las actividades que estimulan la mente ayudan a mantener el cerebro en forma, y podrían evitar la pérdida de la memoria. Haz crucigramas. Juega al bridge. Toma diferentes caminos cuando conduzcas. Aprende a tocar un instrumento musical. Ofrécete como voluntario en una escuela local o en una organización comunitaria”.

2. Socializa regularmente

“La interacción social ayuda a prevenir la depresión y el estrés, que pueden contribuir a la pérdida de la memoria. Busca oportunidades para juntarte con seres queridos, amigos u otras personas, especialmente si vives solo”.

3. Realiza actividad física como parte de tu rutina diaria

La actividad física aumenta el flujo sanguíneo al cuerpo entero, incluso al cerebro. Esto podría ayudarte a mantener la memoria activa.

“Para la mayoría de los adultos saludables, el Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) recomienda un mínimo semanal de 150 minutos de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero, o de 75 minutos de actividad aeróbica intensa, como trotar, preferentemente distribuidos en el transcurso de la semana. Si no tienes tiempo para una rutina de entrenamiento completa, incluye algunas caminatas de 10 minutos durante el día”, destaca la entidad.