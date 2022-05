Poema para el Día de la Madre: 3 versos para sorprender a mamá Foto: Pexels

En el Día de la Madre las familias suelen hacer actividades para compartir tiempo con ellas y dar algunos obsequios.

No necesariamente las madres esperan que sean regalos de mucho valor, solo que celebren su día en compañía de los que más quieren.

Por ejemplo, hay quienes les gusta ir a almorzar fuera de la ciudad para celebrar el Día de la Madre o algunos hacen deliciosos platos en casa.

Para otros la mejor forma de reconocer el trabajo a mamá es regalando zapatos, ropa o todo tipo de accesorios.

Hay otros que prefieren tener detalles sencillos pero que pueden significar mucho para las madres como lo es una carta o un poema.

Y si eres de los que les gusta regalar letras, aquí te traemos 3 poemas con los que seguro mamá se sorprenderá.

¿Quieres saber cuáles son? Descúbrelos.

Poema para el Día de la Madre: 3 versos para sorprender a mamá

Poema número 1 para mamá:

A mi madre, Vicente Riva Palacio

¡Oh, cuan lejos están aquellos días en que cantando alegre y placentera, jugando con mi negra cabellera, en tu blando regazo me dormías!

¡Con que grato embeleso recogías la balbuciente frase pasajera que, por ser de mis labios la primera, con maternal orgullo repetías!

Hoy que de la vejez en el quebranto, mi barba se desata en blanco armiño, y contemplo la vida sin encanto, al recordar tu celestial cariño, de mis cansados ojos brota el llanto, porque, pensando en ti, me siento niño.

Un golpe di con temblorosa mano sobre su tumba venerada y triste; y nadie respondió...

Llamé en vano porque ¡la madre de mi amor no existe! Volví a llamar, y del imperio frío se alzó una voz que dijo: ¡Si existe! Las madres, nunca mueren...Hijo mío desde la tumba te vigilo triste...

¡Las madres, nunca mueren! Si dejan la envoltura terrenal, suben a Dios, en espiral de nubes...¡La madre, es inmortal!

Poema número 2 para mamá:

Madre, Julia Romero Losada

Me preguntaba qué es la madre.

Junta el perfume de todas las flores; y el arrullo de todas las olas; la firmeza de todas las montañas; y la inquietud de todos los ríos; la frescura de todos los valles; y la mirada de todas las estrellas; la caricia de todas las brisas; y el beso de todos los labios.

Todo guardado por Dios en un corazón de mujer. Eso es la madre.

Poema número 3 para mamá:

¿Y si Dios fuera mujer?, Mario Benedetti

¿Y si Dios fuera mujer? pregunta Juan sin inmutarse, vaya, vaya si Dios fuera mujeres posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. [...]

Frases para el Día de la Madre

“El único amor en el que creo es el amor de una madre por sus hijos”, Karl Lagerfeld.

“Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona”, princesa Diana de Gales.

“El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”, Honoré de Balzac.

“Independientemente de que seas famoso o no, nunca tendrás un fan más grande que tu madre”, Linda Poindexter.

“Cualquiera que no echa de menos el pasado nunca tuvo una madre”, Gregory Nunn.

