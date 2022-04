Laura Londoño y William Levy en el final de Café con aroma de mujer. Foto: instagram de Laura londoño

La actriz colombiana Laura Londoño se convirtió en madre por segunda y decidió hacer una pausa en su carrera.

La protagonista de ‘Café con aroma de mujer’, dio a luz a su segunda hija Mikaela hace dos meses y desde entonces se dedicó a la maternidad.

Ella hizo algunas confesiones sobre cómo ha sido este proceso de estar completamente dedicada a su hogar.

Y también aseguró que a veces necesita tiempo para ella misma y para hacer otras actividades diferentes.

Las hijas de la actriz Laura Londoño

Fue el 17 de febrero de 2022 cuando la actriz Laura Londoño dio a conocer el nacimiento de su segunda hija, Mikaela.

La noticia la reveló a través de sus redes sociales con una foto donde aparece ella y la pequeña bebé en sus brazos.

Laura Londoño se casó con el cineasta Santiago Mora en el año 2018, luego quedó embarazada de Allegra en el 2019 y este 2022 llegó Mikaela.

Maternidad y trabajo: dos factores que aislaron a Laura Londoño de ella misma

Laura Londoño aclaró que ama a sus hijas y que son el motor de su vida pero que ese rol requiere de varios sacrificios.

Afirmó que ella está dispuesta a asumir todo por ellas y su hogar pero que no quiere dejar su vida personal y profesional a un lado.

En su cuenta de Instagram, la actriz reveló que antes de que naciera su segunda hija ella venía descuidando ciertos aspectos “por andar de juiciosa”.

“Hay momentos para todo, todo tiene un momento oportuno y no siempre uno puede estar juicioso, así que yo he hecho un recuento de los varios años que llevo porque estuve embarazada de mi primera hija, después me dediqué al trabajo, luego llegó la pandemia y posteriormente mi segunda bebé; entonces en este momento estoy que saco a pasear a la loca de la casa, o sea que necesito rock n’ roll”, dijo.

También indicó que para mantener su salud mental debe tener claridad sobre sus roles y facetas tanto como madre, mujer y profesional.

Las declaraciones de Laura Londoño sobre la maternidad

Fueron varios los comentarios que recibió la actriz, unos positivos y en apoyo a lo que ella piensa y otros en su contra.

Una de sus seguidoras comentó en apoyo a la actriz sobre el cuidado de su salud mental: “todas lo necesitamos y muy pocos entienden eso”, otra dijo: “estoy de acuerdo con ella, yo perdí mi trabajo y mi vida social por criar durante 25 años a mis hijos”.

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas donde Laura Londoño dio a conocer cómo lleva la maternidad, su trabajo y su vida.

Uno de sus seguidores criticó a la actriz sobre el hecho de viajar sin su esposo, a lo que ella respondió: “¿cómo así?, pues precisamente porque es mi pareja y no mi policía, ni yo su policía que tampoco me gusta ese rol, gracias. Solamente cuando hice la sargento Díaz me encantó ser policía, de resto no, gracias”.

