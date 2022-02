¿Por qué adoptar una mascota te cambia la vida para bien?

Las mascotas fomentan el autoestima de los niños Foto: Pexels

Adoptar una mascota puede ser una gran oportunidad para todos.

Si has querido hacerlo, pero aún no te atreves, es importante que revises los pros y contras: adoptar a un animal siempre debe ser una decisión responsable que tome en cuenta todos los factores que te lleven a cuidar de la mejor manera a tu compañero.

Aquí te damos algunas de las razones a favor de hacerlo:

1. Das una segunda oportunidad

Aunque no se trata de todos los casos, la mayoría de los animalitos que llegan a los centros de adopción han tenido una vida dura. Muchos son perros mayores que han sufrido maltratos por parte de sus dueños anteriores, lo que puede incluir golpes, desnutrición, abandono, y falta de cariño. Estas mascotas, aunque pueden demorarse en confiar en sus nuevos dueños, por lo general han podido establecer nuevos vínculos con quienes lo rescataron, por lo que no será difícil que experimentes una transformación total del animal en tus manos. Son animales muy agradecidos con su recuperación y les darás una nueva oportunidad de vivir el amor y el cuidado que antes no tuvieron. Hay animales que tienen mayores estigmas y agradecerían tu compañía con muchísimo amor, como los gatos negros, los perros de mayor edad, etc.

2. Transformas tus rutinas diarias

Tener a un perro o a un gato, aunque este último sea más independiente, transforma tus hábitos pues debes estar pendiente de lo que tu mascota necesita, ya sea servir la comida, cuidar de la salud de otro ser vivo te hace responsable y cuidadoso con la tuya propia. Lo que antes tal vez era dificultad de salir o hacer ejercicio, ahora es una caminata agradable con tu perro. Él también te aporta salud.

3. Mejoras tu salud

Varios estudios comprueban que el afecto de una mascota ayuda a bajar los niveles de estrés en tu cuerpo. La compañía de un animal y su lealtad puede mejorar tu salud y aumentar tus niveles de bienestar y relajación, ayudándote a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o estrés innecesario.

4. Aprendes y enseñas responsabilidad

Con la llegada de una mascota, dejar las responsabilidades para el día siguiente no es algo que puedas hacer. Tener un animal en casa enseña a todos a ser más responsables, incluyéndote a ti y a tu familia. Si tienes hijos, les enseñará grandes lecciones desde pequeños: cómo se respeta y se cuida a otros seres vivos con empatía y responsabilidad. Esto se verá reflejado en sus vidas más adelante en el futuro, y formarán una buena amistad.

5. Tendrás un nuevo amigo

El amor que transmite una mascota por su dueño no es fácilmente reemplazable. Si adoptas una mascota experimentarás una nueva forma de cariño, un fiel compañero que esperará todos los días en tu puerta. Tu mascota jamás te dejará solo y será siempre un compañero solidario en los días buenos y en los días difíciles.

