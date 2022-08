¿Por qué es importante lavar la ropa antes de estrenarla?

Cuando compramos ropa usualmente nos invadimos de un sentimiento que nos urge a estrenarla lo más pronto posible y lucirnos con este nuevo outfit, sin embargo, hay una pregunta que deberíamos tener en cuenta en este momento: ¿lavas la ropa nueva antes de usarla?

Si nunca te habías planteado la pregunta de si la ropa que compras la lavas antes de estrenarla o piensas que tal vez no es necesario, puede que sea momento de reflexionar, y no solo se trata de la ropa interior o de baño, es decir, toda, absolutamente toda las prendas que compras, jeans, blusas, vestidos, etc.

¿Por qué hay que lavar la ropa nueva?

Philip M. Tierno es un doctor director de microbiología de la facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, él mismo que advierte de todas las bacterias, ácaros y células muertas que viven en las sábanas, también ha analizado las prendas de diferentes tiendas y expuso que hay todo un universo de bacterias que habitan en las mismas.

Esta no es una teoría exclusiva de Tierno, muchos expertos en microbiología sustentan la misma idea del director neoyorquino. Un ejemplo de esto lo comparte María del Carmen Romero, experta en microbiología, a Vogue España, también Carmen Fernández-Antón, doctora en Medicina y Especialista en Dermatología, las dos expertas confirman que se deben lavar todas las prendas antes de usarlas por primera vez.

Para empezar, piensa en todas las personas que se han probado esta ropa antes de ti, es un número probablemente muy alto, la doctora Fernández-Antón habla de “muchas decenas de personas desconocidas”, “además, hoy en día muchas prendas se fabrican en países lejanos y desconocemos las condiciones exactas de conservación y transporte y por cuántas manos han pasado hasta llegar a su destino”, agrega.

Entonces, al analizar estas prendas se encuentran fácilmente grandes cantidades de gérmenes, virus y bacterias. Otro punto a tener en cuenta son los productos químicos y tintes con los que se trata cada prenda, ingredientes que fácilmente pueden irritar la piel de cualquiera.

Sobre los pequeños seres vivos que habitan en las prendas de vestir, María del Carmen Romero menciona: “El microbiólogo Philip M. Tierno, en un estudio en el que analizó blusas, pantalones y ropa interior procedente de tres tiendas diferentes, encontró bacterias que forman parte de la microbiota de la piel como son estafilococos y microorganismos vaginales y de origen fecal. Cuando nos probamos cada prenda estos microorganismos entran en contacto con diferentes partes de nuestro cuerpo y podrían desencadenar una infección”.