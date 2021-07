Por qué ronronean y otros sorprendentes datos curiosos de los gatos

¿Te has preguntado por qué tu gato te amasa los brazos o por qué no le gusta que lo cargues? Descubre la respuesta aquí.

Los gatos son mascotas independientes, que a diferencia de los perros, no son tan efusivos o cariñosos con sus dueños. Además, suelen tener ciertos comportamientos que muchas veces los dueños y amantes de los gatos no terminan de comprender.

Te puede interesar: Chocolate, helado, limón y otros alimentos que no deberías darle a tu gato

Así que para saber por qué actúan de la forma en que lo hacen consultamos a un experto. En entrevista con la Revista Cromos, Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos explica las causas del ronroneo, las razones del “amasamiento”, los diferentes tipos de maullidos y muchas cosas más.

¿Por qué ronronean los gatos?

Alexander Hernández (AH): “Después de varios estudios, se ha determinado que la razón por la cual ronronean y producen este particular sonido es gracias a que los animales se sienten a gusto, felices y a salvo. Este comportamiento se produce debido a la relajación y contracción de músculos de la laringe, ya que con su vibración permite el flujo de aire hacia las cuerdas vocales”.

¿Por qué estas mascotas “amasan” a sus dueños?

AH: “El comportamiento de amasar es aprendido en las edades tempranas de los gatos para la obtención de leche por parte de su madre. Algunos gatos mantienen este movimiento cuando son adultos para decirles a sus dueños que los aprecian y los quieren. También es sinónimo de que están a gusto y felices”.

¿Por qué a los gatos no les gusta que los carguen?

AH: “Aunque no es igual para todos los gatos, las posiciones con los que los cargamos no son de su agrado. El hecho de tener las patas elevadas y no en el suelo, o su estómago, expuesto les genera incomodidad pues se sienten vulnerables. Es por esto que realizan movimientos bruscos e incluso dan mordiscos para ser dejados libres.

Lee también: Las 11 razas de perros grandes ideales para vivir en casas grandes o fincas

Así que al momento de alzar a tu mascota debes tenerlo cerca a tu cuerpo con tu brazo apoyando su estómago, para que pueda también poner sus patas. De esta forma, sentirán más confianza y se dejarán alzar”.

¿Es cierto que los gatos maúllan para comunicarse con los humanos?

AH: “Los maullidos se han convertido en la forma en que los gatos pueden decirles a sus humanos qué necesitan, cuando quieren algo o simplemente quieren llamar la atención. Ibrahim Raidhan, creador de “Catloverhere” y especialista en felinos, estudia este particular sonido. Este experto dice que cuando los maullidos son largos, el gato quiere decirte que tiene hambre y que quiere comida.

Un maullido corto significaría que simplemente está saludando. Cuando éste es alargado y dura varios segundos, el gato está exigiendo algo. Por otro lado, cuando el maullido es con tono bajo quiere decir que has hecho algo mal y lo está comunicando. Finalmente, cuando el maullido tiene tono alto es porque está enfadado”.

¿Por qué estos felinos duermen tanto?

AH: “Los gatos adultos pueden dormir hasta unas 16 horas al día y cuando son cachorros hasta 20. Esto los convierte en los animales que más duermen.

Las largas horas se deben a que son excelentes cazadores y al ser animales tan ágiles y rápidos para conseguir su comida no necesitan invertir tanta energía. Por esto es que pueden disfrutar de su tiempo en placeres como dormir. Especialmente esto sucede cuando tienes un gato mascota, pues no tienen que conseguir la comida ya que se la das tú como amo.

Simplemente les gusta dormir. Desde su origen salvaje, los gatos han disfrutado del sueño. Este comportamiento hace parte de su naturaleza”.