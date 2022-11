Premios Grammy 2023: Beyoncé, Adele y Harry Styles lideran la lista de nominados

Los Premios Grammy llegan a su edición número 65 para reconocer a los mejores de la industria que han ido transformando su carrera a través de los años.

Para el próximo año, los Grammy traen grandes nombres en su lista de nominados y seguro los shows darán de qué hablar.

Premios Grammys 2023

Los nominados se anunciaron este 15 de noviembre de 2022, luego de que la Academia evaluara y eligiera a los que consideró los mejores.

El puertorriqueño Bad Bunny fue uno de los que más nominaciones recibió en categorías en las que habitualmente compiten solo artistas que hablan inglés.

Además del reggaetonero, Adele, Lizzo, Harry Styles y Taylor Swift fueron otros que destacaron en las nominaciones en las nominaciones a los Grammy.

“Esta edición de los premios, la número 65, llega con cinco nuevas categorías, entre ellas la de Compositor del año y Mejor interpretación de música alternativa. Aquí te decimos quiénes son los nominados a los Grammy en las principales categorías”, destacó CNN.

Lista de nominados

Grabación del año

“Don’t Shut Me Down”, Abba

“Easy on Me”, Adele

“Break My Soul”, Beyoncé

“Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige

“You and Me on the Rock”, Brandi Carlile featuring Lucius

“Woman”, Doja Cat

“Bad Habit”, Steve Lacy

“The Heart Part 5″, Kendrick Lamar

“About Damn Time”, Lizzo

“As It Was”, Harry Styles

Canción del año

“Abcdefu”, Sara Davis, Gayle and Dave Pittenger (interpretada por Gayle)

“About Damn Time”, Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin y Theron Makiel Thomas (Lizzo)

“All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)”, Liz Rose y Taylor Swift (Taylor Swift)

“As It Was”, Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles (Harry Styles)

“Bad Habit”, Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy (Steve Lacy)

“Break My Soul”, Beyoncé, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart (Beyoncé)

“Easy on Me”, Adele Adkins y Greg Kurstin (Adele)

“God Did”, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts and Nicholas Warwar (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy)

“The Heart Part 5″, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer (Kendrick Lamar)

“Just Like That”, Bonnie Raitt(Bonnie Raitt)

Albúm del año

“Voyage”, Abba

“30″, Adele

“Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny

“Renaissance”, Beyoncé

“Good Morning Gorgeous (Deluxe)”, Mary J. Blige

“In These Silent Days”, Brandi Carlile

“Music of the Spheres”, Coldplay

“Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar

“Special”, Lizzo

“Harry’s House”, Harry Styles

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor álbum pop local

“Voyage”, Abba

“30″, Adele

“Music of the Spheres”, Coldplay

“Special”, Lizzo

“Harry’s House”, Harry Styles

Mejor álbum de rap

“God Did”, DJ Khaled

“I Never Liked You”, Future

“Come Home the Kids Miss You”, Jack Harlow

“Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar

“It’s Almost Dry”, Pusha T

Mejor álbum pop latino

“Aguilera”, Christina Aguilera

“Pasieros”, Rubén Blades y Boca Livre

“De Adentro Pa Afuera”, Camilo

“Viajante”. Fonseca

“Dharma+”, Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

“Trap Cake, Vol. 2″, Rauw Alejandro

“Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny

“Legendaddy”, Daddy Yankee

“La 167″, Farruko

“The Love & Sex Tape”, Maluma

Mejor interpretación de R&B

“Virgo’s Groove”, Beyoncé

“Hurt Me So Good”, Jazmine Sullivan

“Over”, Lucky Daye

“Here With Me”, Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak

“Hrs & Hrs”, Muni Long