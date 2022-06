Brad Pitt: ¿Qué es la prosopagnosia, la alteración que está afectando su carrera?

William Bradley Pitt es su nombre real. Foto: Getty Images

Brad Pitt fue al actor del momento por sus soberbias interpretaciones o por sus amores estelares, siempre a la altura de su talento y belleza.

Sus primeros años aún se recuerdan como el ascenso de una estrella que combinaba a la perfección talento con registro. En otras palabras, Pitt es un privilegiado que, si dejara de actuar hoy, los amantes del cine tienen obra de sobra para entretenerse con los personajes del rubio inolvidable.

A su legado indiscutible hay que sumar los tropiezos de su vida personal. La separación de Angelina Jolie aún la arrastra el artista de 58 años. A falta del juicio que está por venir por la custodia de sus hijos y la administración de propiedades en común, se suman detalles de la vida de Brad Pitt post Angelina.

Uno de ellos es una alteración que viene sufriendo, conocida como prosopagnosia. A continuación, definiremos qué es.

Prosopagnosia: ¿Qué es?

En la sección Cuídate Plus, del portal Marca, explican que la prosopagnosia “se define como la incapacidad de reconocer las caras, tanto de personas conocidas, como de personas nuevas o entre rostros similares. La prosopagnosia es un tipo de agnosia, es decir, una alteración de la percepción que impide reconocer la información sensorial que recibimos”.

En una entrevista concedida a la revista GQ, Pitt sostuvo que, aunque no le han diagnosticado ceguera facial, “muchas personas me odian porque creen que les estoy faltando el respeto. Pero es un misterio para mí. No puedo captar una cara”.

El estadounidense también confesó que “durante los últimos años he venido sufriendo de una depresión leve, que no he podido superar, porque no me he podido aceptar totalmente, con lo bonito y lo feo, no he tenido momentos de alegría”.

Prosopagnosia: ¿Un problema de la memoria?

Todos los caminos médicos conducen a que no, la ceguera facial afecta el puente entre el cerebro y la referencia que tiene quien la sufre de una persona en particular, concretamente de su rostro. Dicha confusión es la que ha metido en problemas a Brad Pitt, a quien conocidos han acusado de altivo por no haberlos reconocido en eventos.

Brad Pitt y sus hijos con Angelina Jolie: ¿Cuántos son?

El camboyano Maddox fue el primero de Angelina Jolie. Corría 2005 y se les unió Brad Pitt. Los tres fueron los primeros de una familia que iba a seguir creciendo mientras duró el matrimonio de los actores. Luego de Maddox está Zahara, que nació en Etiopía.

El vietnamita Pax es el tercero de la lista. Los tres, junto con Shiloh, Knox y Vivienne, componen la manada que iba de arriba abajo, todos inseparables hasta que Pitt y Jolie anunciaron su separación en 2016, “por diferencias irreconciliables”, según la protagonista de Lara Croft: Tomb Raider.

Desde que se divorciaron, el vínculo ha estado marcado por las demandas y las peleas por la custodia de los hijos. Es usual ver a la madre con los seis adolescentes en labores benéficas o en actos relacionados con su profesión.

La prensa estadounidense ha informado que Pitt se ha gastado más de US$1 millón en abogados para conseguir ver a sus hijos por la vía legal. Como si se tratara de una película inmortalizada por dos pesos pesados de la actuación, la lucha por la custodia aparentemente solo tendrá fin cuando todos los hijos sean mayores de edad.