¿Qué es el jet lag de las relaciones? Un problema popular en la actualidad

Recordando lo que sucedió en 2020, la vida social de las personas prácticamente se detuvo y todo lo tuvimos que manejar desde la casa, tanto lo sentimental como lo laboral. Esto quiere decir que las relaciones se tuvieron que adaptar a estas circunstancias, lo que fue un reto para las personas que tenían pareja por esta época.

El tiempo pasó y aunque la pandemia sigue siendo mencionada, ya las medidas están mucho más relajadas, si embargo, el jet lag de las relaciones sigue siendo una situación a la que muchas parejas se deben enfrentar, aquí te contamos de qué trata.

Cuando la distancia afecta en diferentes niveles

Se dice que el jet lag de las relaciones es algo que afecta exclusivamente a las parejas que tienen una relación a distancia y viven en zonas horarias diferentes. Sin embargo, este tipo de jet lag puede ser explicado de una manera diferente, más emocional.

Por ejemplo, cuando tu pareja pasa varias horas al día fuera de casa porque debe salir debido a su trabajo, debe enfrentarse a una gran presión al emprender un nuevo proyecto, rodeada de mucha gente, antes de poder regresar a casa.

Sin embargo, tú trabajas desde la comodidad de la casa, con poca interacción de compañeros y más oportunidades de dedicarte a ti. Cuando tu pareja llega con gran cansancio al final de día, apenas y puede prestarte la atención que te mereces, ya que lo único que desea es descansar y recargar para una nueva jornada.

Claro que para ti la situación es diferente, porque necesitas que al llegar te dedique tiempo, quieres hablar porque no has tenido interacción con alguien durante el día, al menos una persona especial, pero como no es así, te sientes abandonada o abandonado por el aparente desinterés de la otra persona, esto termina en que los dos vivan en universos diferentes que agravan a la relación.

Evidentemente las parejas que tienen una relación a distancia se ven afectadas por el jet lag emocional, teniendo presente que por la lejanía tienden a verse muy de vez en cuando. Entonces cada persona tiende a llevar su propia vida, si bien mantienen el contacto, tienen su propia burbuja. Finalmente, cuando se ven, es difícil desprenderse de sus propios problemas y dinámicas, para compenetrase plenamente con su pareja.

¿Qué hacer frente al jet lag?

Los dos sufren por igual esta situación, uno de siente incomprendido y el otro desatendido. Entonces, aquí lo importante es dejar esa actitud lo más pronto posible. Para lograrlo, ten presente que no se puede adaptar el trabajo al ritmo del otro, ni dejar de trabajar para complacer a la pareja.

Ambos deben reconocer que existe una tensión en la relación. Cuando pueden identificar cuál es el problema y qué lo origina pueden plantearse el cambio que es tan necesario. Tienen que hablar abiertamente y mencionar cómo se sienten, que no se sienten completamente a gusto, que solo están teniendo la relación por llevarla.

Deben hablar muy claros de sus necesidades, pero siendo realistas y considerados con el otro, si tu novio o esposo no quiere hablar al llegar a la casa y prefiere mantener cierta distancia, debes entenderlo, pero deben seleccionar un momento especial dedicado exclusivamente a los dos.