Salud | ¿Qué beneficios trae estar enamorado y por qué lo recomiendan?

La mente humana funciona de manera adecuada cuando estamos enamorados, pues las endorfinas se disparan y permiten que todo fluya y se potencialice.

Te puede interesar: Signos compatibles con Acuario: estos serán los mejores aliados para el 2023

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Este sentimiento tan esencial en el ser humano, es uno de los principales atrayentes de la buena energía en todos los aspectos de la vida.

Estar enamorado: beneficios

Una de las sensaciones más hermosas que puede experimentar una persona es estar enamorado y el cuerpo también expresa de diferentes maneras este sentimiento.

Enamorarse puede presentarse de la forma menos común e inesperada posible pero cuando ocurre es una sensación muy linda.

Estar enamorado está relacionado con la salud mental pero ¿es verdad que traer beneficios para la salud? Foto: Pixabay

Compartir tiempo con una persona, contarle sobre tu vida y que esta te cuenta de ella es una de las cosas por las que se empieza.

De acuerdo con la web Banner Health cuando una persona está enamorada se refleja mucho en su salud. Te indicamos algunos de ellos.

1. Un corazón saludable

En una columna destacada por la web mencionada, el Dr. Vivek Kesara explica que “se ha demostrado que algunos antioxidantes disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón al aumentar los niveles de lipoproteínas de alta densidad (conocidas como colesterol “bueno”) en la sangre y defender las arterias de daños”.

De todos modos, no salgas y empieces a beber y consumir grandes cantidades de chocolate y vino. “Si bien estos productos pueden ser parte de una dieta nutritiva, consumirlos con moderación es clave”.

2. Presión arterial baja

Un estudio que llevó a cabo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos reveló que “las parejas felizmente casadas tenían menor presión arterial que las personas solteras. ¿Soltero? No hay problema. De acuerdo con la revista Journal of Psychology and Aging, las personas que tienen amistades de calidad, amorosas tenían presión arterial más baja que quienes no tenían una amistad de esas características”.

3. Inmunidad en aumento

De acuerdo con un artículo del The Washington Post, referenciado por Banner Health y titulado “Health benefits of falling and staying in love” (Los beneficios de estar enamorado en la salud), “investigadores de la Carnegie Mellon University encontraron que los individuos que experimentaron emociones positivas, del tipo que surgen como consecuencia de estar en una relación feliz, eran más resistentes a los resfríos normales que aquellos que se sentían ansiosos, hostiles o deprimidos”.

4. Mejor cuidado personal

En el mismo artículo del Washington Post, Julianne Holt-Lunstad, profesora adjunta de psicología en Brigham Young University, expresó que “los esposos que se aman tienden a fomentar el cuidado preventivo, reforzar los comportamientos saludables como hacer ejercicio y usar hilo dental y a desaconsejar los comportamientos nocivos para la salud, como el consumo excesivo de alcohol”. La doctora continúa diciendo, “las relaciones amorosas pueden brindar también una sensación de sentido y propósito en la vida que puede traducirse en mejor cuidado personal y menos riesgos”.