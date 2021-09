¿Qué es heterocromía y cómo se manifiesta?

¿Has visto que hay personas y animales que tiene el color de cada ojo diferente? A esta condición se le conoce como heterocromía y sucede por la cantidad de melanina que hay en cada iris. Para saber más sobre esta particular anomalía, consultamos a un experto.

En entrevista con la Revista Cromos, el médico e instructor asistente en la Fundación Sanitas, Nicolás Rozo, nos explica qué es la heterocromía, por qué sucede y las recomendaciones que deben seguir aquellos que padecen esta anomalía.

¿Qué es la heterocromía?

NR: “La parte del ojo que genera el color que visualizamos se llama Iris. Cuando uno de los ojos tiene diferente (Hetero: Diferente) color (Cromos: Color) en el iris lo denominamos heterocromía. En el caso de un ojo de color totalmente diferente se llama heterocromía completa; cuando en un ojo hay solo una parte del iris de diferente color se denomina heterocromía parcial”.

¿Por qué sucede esta diferenciación de colores?

NR: “El color de los ojos está determinado por la densidad de las células y la cantidad de pigmento (melanina) que se concentra en las células del Iris. Esta concentración puede variar en solo un globo ocular, de forma congénita (Viene desde el nacimiento) o adquirido durante la vida por distintas causas como traumas, enfermedades oculares propias o trastornos sistémicos”.

¿La heterocromía la padecen solo los humanos?

NR: “No, pueden padecerla otras especies como por ejemplo los perros o gatos”.

¿Esta anomalía es indicativa de alguna enfermedad?

NR: “Cuando es adquirida durante la vida y en presencia de otros síntomas sistémicos acompañantes (pérdida no intencional de peso, pigmentación de la piel en distintos lugares, disminución de la agudeza auditiva) pueden ser indicativos de una enfermedad, en ese caso se debe consultar al médico para realizar un examen completo del ojo”.

¿Qué recomendaciones deben seguir quienes la tienen?

NR: “La personas que tienen de reciente aparición heterocromía deben valorar si se ha acompañado de aparición de otros síntomas y consultar para un examen completo de los globos oculares. Las personas que han nacido con dicha condición es probable que sea benigno y no se trate de una enfermedad. Sin embargo, es recomendable estar pendiente a la aparición de nuevos cambios o síntomas que puedan indicar alguna anormalidad”.

Si quieres conocer más de esta condición ocular, te invitamos a consultar las siguientes referencias:

