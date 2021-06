Qué es psoriasis, la enfermedad que padece Kim Kardashian

La conocida estrella del reality show ‘Keeping up with the Kardashians’ ha contado que padece esta enfermedad inflamatoria crónica. Luisa Fernanda Galindo, médica dermatóloga, nos cuenta de qué se trata este padecimiento, cuáles son los síntomas y cómo tratarlo.

En 2018, Kim Kardashian contó públicamente que padece de psoriasis, una enfermedad que ha afectado su piel especialmente en el área de los ojos, las mejillas, la frente y el mentón.

Sin embargo, la enfermedad no se ha manifestado únicamente en su rostro. Kim ha publicado imágenes en las que se ven manchas rojas en sus muslos y pantorrillas. El brote la ha obligado a cambiar su rutina de maquillaje y de cuidado de la piel.

Para conocer más sobre la psoriasis, conversamos a la médica dermatóloga de Dermobog, Luisa Fernanda Galindo, quien también es miembro internacional de la Asociación americana de dermatología. En entrevista con la Revista Cromos, la especialista nos contó de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo detectarla y cuál es el tratamiento.

¿Qué es la psoriasis?

Luisa Fernanda Galindo (LFG): “La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, ocasionada por una multiplicación rápida de las células de la piel, secundaria a señales que se originan en el sistema inmunológico. Así se forman nuevas células epidérmicas en días, en lugar de en semanas.

Las causas pueden ser genéticas, inmunológicas, medioambientales y psicológicas. Estos factores alteran el funcionamiento de las células de la piel, en especial de los queratinocitos y los fibroblastos”.

¿Cuáles son los síntomas y cómo detectarla?

LFG: “Este crecimiento rápido ocasiona las lesiones propias de la psoriasis, que son placas rojas, bien definidas y cubiertas por escamas blancas. Se localizan frecuentemente en codos, rodillas, zona lumbar y cuero cabelludo.

Es muy variable en su severidad, algunos pacientes sólo tienen síntomas leves, mientras otros pueden afectar severamente su calidad de vida. La experiencia de cada persona con psoriasis es distinta”.

¿Cómo se trata la psoriasis y cuál es su tratamiento?

LFG: “El tratamiento debe ser individualizado y se escoge en función de varios factores como localización y extensión de las lesiones, forma clínica de presentación y características propias del paciente. Actualmente, tenemos opciones muy efectivas.

Van desde cremas hidratantes, medicamentos tópicos, fototerapia o baños de sol, tratamiento sistémico indicado en las formas más extensas o severas. El conocimiento de la fisiopatología de la psoriasis ha hecho posible terapias que bloquean los mecanismos productores de la enfermedad, se conoce como terapia biológica y es una alternativa eficaz cuando está indicada.

Como la psoriasis se puede asociar a hígado graso y síndrome metabólico es recomendable eliminar la ingesta de alcohol, preferir una dieta antioxidante, rica en vegetales, si presenta enfermedad celiaca concomitante [enfermedad por la que no se puede consumir gluten] hacer una dieta sin ese producto. Y en todos los casos realizar una actividad física o ejercicio que le guste, al menos 150 minutos a la semana dividido en sesiones de mínimo 10 minutos. Al ser una enfermedad crónica y que puede empeorar con el estrés, amerita también apoyo psicológico”.

¿Qué recomendaciones son importantes tener en cuenta?

LFG: “Visitar al dermatólogo ante lesiones en piel sospechosas para realizar el diagnóstico y orientar el tratamiento.

- Mantener la piel hidratada y siempre llevar un estilo de vida sano que incluya no fumar.

- No consumir alcohol.

- Alto consumo de verduras.

- Dormir al menos ocho horas y hacer ejercicio; lo cual beneficia esta y todas las enfermedades crónicas”.