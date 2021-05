Qué es y cuáles son los beneficios de la dieta hipocalórica

¿Sabías que este plan alimenticio ayuda a reducir la obesidad, la diabetes y la hipertensión? Descubre más ventajas de la dieta hipocalórica aquí.

Mantener una alimentación balanceada y saludable es esencial para llevar un buen estilo de vida. Para esto es fundamental contar con una buena dieta y realizar actividad física. Por esto consultamos qué es la dieta hipocalórica y cuáles son sus beneficios. Acá te contamos por qué es útil en tiempos de covid-19.

Según el nutricionista Luis Carlos Garay Quintero, esta es un plan de alimentación en el cual se realiza una restricción calórica de entre 500 y 1000 Kcal. El objetivo es reducir el aporte energético diario y así contribuir al control del peso corporal.

Uno de los desafíos más grandes de la dieta hipocalórica es garantizar que se están consumiendo las suficientes proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra dietaría. Por esa razón, el especialista resalta que este tipo de regímenes deben ser realizados y monitoreados por un profesional. De esta forma, el plan se ajusta y se especifica a las necesidades de cada persona.

Cuáles son los beneficios de la dieta hipocalórica

De acuerdo con diferentes estudios en el tema, las ventajas de este plan de alimentación son:

- Pérdida de peso como consecuencia de la disminución de tejido adiposo

- Mejora en la tolerancia a la glucosa

- Reducción de la hiperinsulinemia

- Disminución del colesterol y triglicéridos

- Reducción de la tensión arterial

- Disminución de la presión colónica y abdominal

Garay explica que este conjunto de ventajas trae aún más resultados positivos como la reducción en factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia y algunos tipos de cáncer.

Dieta hipercalórica y covid-19

Esta dieta es particularmente beneficiosa en tiempos de pandemia. El nutricionista explica que este plan alimenticio ayuda a mantener el balance de energía necesario en momentos donde se ha reducido la exposición a sol y la actividad física por el aislamiento.

La mayoría de nosotros pasamos largos periodos de tiempo sentados en actividades como el teletrabajo, viendo televisión y visitando las redes sociales. Además, debido a la contingencia sanitaria, muchos han experimentado cambios en las rutinas de comida y sueño.

Es por esto que la dieta hipocalórica se puede convertir en un aliado para mantener el peso ideal, actualmente. Cabe resaltar que es fundamental que la implementación de la dieta esté acompañada por un profesional en Nutrición y Dietética para asegurar que la alimentación sea saludable.

