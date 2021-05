¿En búsqueda de placer? Lo que debes saber de la masturbación femenina

La masturbación femenina a lo largo de los años ha sido vista como tabú y un peligro, pero ahora este tema ha cambiado. Si tienes algunas dudas antes de iniciar, aquí te contamos todo lo que debes saber de este tema tan placentero.

“Hay mujeres que no se estimulan en absoluto lo que conlleva un perjuicio para su salud sexual y otras que han podido generar una compulsividad en la masturbación”, comenta para la Revista Cromos, Laia Cadens, psicóloga clínica especialista en sexología de la app Gleeden.

¿Con qué frecuencia debemos realizar la masturbación?

La frecuencia es muy propia de cada persona, como en todo, los extremos son malos, de la misma manera que hay mujeres que no se estimulan en absoluto lo que conlleva un perjuicio para su salud sexual y desconocimiento de su cuerpo, existen otras mujeres que han podido generar una compulsividad en la masturbación. Por lo tanto, en el equilibrio está la virtud, hacerlo cuando se quiere y vivirlo con salud.

¿Qué beneficios hay en la masturbación?

Los beneficios no solo son a nivel físico con el orgasmo y lo que implica en nuestro cuerpo, sino también a nivel emocional, de conexión con nuestra sexualidad, con la excitación propia y el manejo de las fantasías sexuales.

¿Cuánto minutos debemos dedicarle a la masturbación?

El tiempo de dedicación también en propio, no siempre una se puede dedicar mucho tiempo, pero es bueno no ir con prisas para no establecer patrones incorrectos.

¿Qué tipo de juguetes sexuales pueden intervenir?

Desde succionadores de clítoris, a vibradores, lubricantes para tener distintas sensaciones y sobre todo la imaginación, es el mejor juguete para la masturbación femenina.

¿Por qué la masturbación es una manera para conocernos?

La práctica de la masturbación nos conduce a un mayor autoconocimiento de los mecanismos propios de consecución de placer, además de saber cuáles son las zonas más erógenas que tenemos, los ritmos e intensidades que gustan y que luego puedes proyectar en pareja.

¿Por qué todavía el tema sigue siendo tabú?

Es un aspecto cultural el esconder la masturbación femenina, no así la masculina. Cuanto más la visibilicemos y hablemos abiertamente de ella más normalidad tomará y más mujeres podrán conocer su cuerpo y puntos de placer para que en la intimidad pueda disfrutar con su pareja.