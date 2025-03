Flexiones: ¿Qué músculos trabajan y cómo podemos hacerlas de forma correcta?

Al igual que la mayoría de ejercicios, las flexiones se pueden incluir en nuestro entrenamiento para fortalecer tanto músculos como la resistencia, pero debes tener cuidado al momento de practicarlas, porque no es lo mismo hacerlas cuando recién estás iniciando a cuando ya llevas meses o años haciendo este ejercicio.

Según Aine Thomas, entrenadora certificada en nutrición de The Edge Fitness Clubs, aunque las flexiones son un buen ejercicio, no se recomienda hacerlo todos los días, ya que puede provocar lesiones por sobreesfuerzo si no te recuperas adecuadamente.

Este ejercicio lo puedes hacer en cualquier lugar porque no requiere de maquinaria o elementos especiales. Practicarlo en la sala de tu casa, habitación, en un parque o cualquier sitio público.

¿Qué músculos trabajan las flexiones?

El entrenador Reda Elmardi, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, comenta que son tres los músculos que más se benefician de este ejercicio:

Tríceps braquial: El q ue se encuentra en la parte posterior del brazo y principal extensor del codo que participa en la movilidad y fuerza del mismo.

Bíceps braquial: Ubicado en la parte anterior del brazo, entre el hombro y el codo; es conocido por su función en la flexión.

Pectoral mayor: Ubicado debajo del pecho, el cual nos ayuda para flexionar, extender y rotar el húmero.

No quiere decir que estos sean los únicos músculos que trabajan las flexiones, pero sí son los que hacen la mayor parte del esfuerzo en beneficio de la resistencia y fuerza.

¿Cómo hacer flexiones de forma correcta?

Flexiones de pecho Fotografía por: Pixabay

Para no fallar en el intento y que no salgas lastimado, debes mantener las manos a una distancia un poco mayor que el ancho de tus hombros y mantener los dedos apuntando hacia adelante, indica Aine Thomas.

Posteriormente, baja el pecho hasta que esté casi que tocando el suelo y la posición del codo debe estar en un ángulo de 45 grados con respecto al torso. “Impúlsate hacia arriba con un movimiento controlado sin bloquear los codos”, dice Thomas.

Si eres nuevo practicando este ejercicio, puedes comenzar con las rodillas abajo como soporte contra el suelo o apoyándote en una superficie elevada como una escalera o silla mientras te acostumbras. Es importante que lo hagas con la postura correcta: la espalda recta para que no te lastimes.