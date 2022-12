¿Qué parte del cuerpo afecta el estrés?

“Normalmente tendemos a asociar el termino de estrés a algo negativo o patológico, pero existe un estrés que en su justa medida de intensidad y permanencia de tiempo es positivo”, comenta Miguel Alberto Montañez Romero, psicólogo, magister psiconeuropsiquiatria y rehabilitación, docente e investigador Universidad Metropolitana de Barranquilla, colaborador del Colegio Colombiano de Psicólogos- Colpsic.

Un ejemplo es el estrés de los estudiantes ante la presentación de un examen, esta situación demandará que él mismo tenga que estudiar para ganarlo. Pero también un nivel de estrés desmesurado y constante puede llevar a generar inconvenientes en el individuo, presentando un bajo desempeño en sus actividades y afectando su salud física y mental.

Montañez Romero en entrevista con la revista Cromos nos cuenta más sobre el estrés y qué parte del cuerpo afecta más.

¿Cómo sé que estoy sufriendo de estrés?

Existen múltiples manifestaciones que podemos identificar y permitan pensar que estamos presentando problemas con el estrés las cuales son de tipo: síntomas físicos el individuo tiende a somatizar, percibiendo dolor físico, aparecen los dolores de cabeza y el dolor cervical, tenemos otros como inconvenientes en el aparato digestivo, produciéndose diarrea, dolor de estómago, náuseas, etc.

El dolor en el pecho también es frecuente, pudiéndose confundir con ansiedad. Además, no es raro que se pierda un poco el deseo sexual.

También podemos encontrar los síntomas psicológicos entre los cuales se resaltan: a nivel cognitivo, podemos identificar el estrés porque nos suele fallar la memoria más de lo habitual, la concentración cada vez es más costosa y los pensamientos tienden a ser negativos o catastrofistas, parece que la mente no para y sentimos una preocupación constante, como también ansiedad, irritabilidad, agitación.

Con todo esto es normal entender que la persona se sienta abrumada o que incluso se sienta sola.

¿Qué síntomas podemos sentir con el estrés?

Los últimos síntomas que podemos identificar como signos de alarma son los conductuales, presentándose inicialmente como pensamientos negativos y la sensación de soledad, generando que la persona puede llegar a aislarse.

Para intentar evadir o aplacar la sensación de estrés intentaran conductas como beber o fumar, tendencia a morderse las uñas o sacudir las rodillas.

Estos síntomas, que nos pueden parecer inútiles, a corto plazo alivian la sensación de estrés y nos ayudan a identificar si alguien puede estar pasando por una situación estresante, en más llamativo cuando no es una constante dentro de los comportamientos del individuo. De igual manera es frecuente que la persona en dicha circunstancia, empiece a presentar cambios en los hábitos alimentarios con tendencia a comer de más o de menos o afectaciones en el ciclo del sueño durmiendo de más o de menos.

¿Qué parte del cuerpo afecta el estrés?

Como se ha descrito anterior parte de la sintomatología que podemos utilizar para identificar si estamos atravesando por un momento de estrés, permite observar cuáles son las áreas, o zonas de nuestro cuerpo que están presentando inconvenientes como son la gastrointestinal (dolor de estómago, náuseas, diarrea), sistema musculo esquelético (dolor de cabeza, dolor en cuerpo), el sistema cardiaco y el sistema nervioso este último en particular es de bastante cuidado porque estamos hablando de como el estrés afecta a nuestro cerebro.

Cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa a nuestro control, se produce un aumento de una de las hormonas del estrés, el cortisol.

Como en todo en la vida, hormonalmente necesitamos un equilibrio. Pero cuando se rompe ese equilibrio, puede alterar numerosos genes que afectan al sistema inmune y a procesos tan importantes como a la neuroplasticidad, influyendo en nuestra capacidad de enfrentarnos a los problemas por eso cuando estamos estresado no pensamos ni actuamos de manera adecuada, generando una sensación de incapacidad a responder de manera adecuada.

Por último, el efecto del cortisol en el cerebro genera cambios que pueden ser responsables de la aparición de numerosos trastornos neuropsiquiátricos, como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y también modifica el comienzo y el curso de muchas enfermedades neurodegenerativas.

¿El estrés se puede tratar y curar?

Si, el estrés puede ser tratado y se presenta un muy buen pronóstico siempre y cuando se realicen las intervenciones pertinentes, dentro de las cuales el tratamiento psicológico para el estrés no te va a garantizar acabar con él, eliminarlo de tu vida (a no ser que te alejes del estímulo que te estresa, aunque esto no siempre es posible), sino que te dará herramientas para que puedas aprender a lidiar con ello.

Para ellos, lo que un tratamiento psicológico debería enseñarte es, en primer lugar, reconocer el estrés y las circunstancias en las que este se dispara. Las herramientas mas importantes para la gestión del estrés, a demas de identificarlo son: las técnicas de organización y planificación de las tareas y las técnicas de relajación.

En las primeras, será esencial que te organices las actividades en pequeños objetivos y que estos sean realistas y alcanzables. Las segundas, no tienen tanta eficacia si previamente no se ha hecho un trabajo de aceptación de las sensaciones físicas y de los pensamientos y de compromiso para llevar a cabo las técnicas necesarias.

Para ello, es recomendable el trabajo con Mindfulness. No obstante, las técnicas de relajación pueden ser muy beneficiosas para gestionar el nivel de activación, es decir, aprender a regular los síntomas fisiológicos.

Otros tratamientos implican involucra la valoración global del individuo a nivel físico y mental desde una mirada farmacológica e higiénico-dietética y mantener una dieta saludable.