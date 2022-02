¿Qué significan los maullidos de tu gato?

Los gatos se han vuelto las mascotas preferidas de las familias modernas: por su tamaño pueden vivir en espacios pequeños y su independencia ayuda a que no sean tan demandantes en atención y cuidados. Foto: Pixabay

Los llaman mascotas, pero para nosotros son los “gatijos”. Sabemos que nunca reemplazarán los humanos pero los consideramos unos hijos. Celebramos cada monería que hacen y nuestro celular está lleno de sus fotos. Al igual que pasa con los bebés cuando con sus medias palabras intentan explicarnos algo, sucede con los gatos. Podemos llegar identificar qué es lo que nos quieren decir, pero efectivamente tienen su propio lenguaje.

Un dato interesante y que a lo mejor desconoces es que los gatos por lo general no maullan para otros gatos, sino que lo hacen para los humanos u otras especies y son notoriamente vocales. Su “miau” no será igual si busca que le abras la puerta o si lo que quiere es un mimo. Purina clasificó sus 10 sonidos más comunes, que te serán muy útiles, sobre todo si te estás estrenado como papá o mamá de un gato.

10 Tipos de sonidos de gatos

1. El maullido estándar

Reconocerás este tipo de sonido fácilmente, ya que será el que más escuches. En general, este tipo de maullidos son de duración y tono medio. Cuando lo escuchas, es porque tu gato está pidiendo algo. Luego, depende del contexto, trata de descifrar exactamente lo que te quiere decir.

2. El “maullido” breve

Este maullido, más corto, se usa como una especie de saludo para los propietarios. Puede ir acompañado de la acción de frotarse contra sus piernas.

3. El largo y prolongado maullido

Este tipo de sonido de gato significa que tu mascota exige algo específico. Puede ser que te esté recordando que es la hora de la cena o que quiere salir. Algunos papás de mascotas se quejarán de que este tipo de maullido los despierta por la noche o temprano en la mañana, cuando están listos para el desayuno.

4. Maullidos repetidos

Un maullido de sonido estándar que se repite una y otra vez es una señal de que tu gato está emocionado.

5. Un miau agudo

Este tipo de maullido puede sonar más como un grito debido al tono alto, ¡y eso es a menudo lo que significa! Tu gato emitirá un maullido agudo cuando de repente se sobresalta o algo le duele.

6. Un miau de tono bajo

Este tipo de miau se puede traducir en una queja o una queja a largo plazo. Es menos una demanda de atención y más una queja continua. Es posible que escuches esto cuando ya es hora de cenar y el plato de comida todavía está vacío.

7. El ronroneo

El ronroneo de los gatos a menudo se entiende simplemente como un signo de placer. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que el ronroneo se usa como una forma de auto-calmante en los gatos. Si tu mascota muestra otros signos o síntomas de malestar y ronronea sin provocación, es posible que tenga algún tipo de dolor.

8. Chillar o parlotear

Algunos lo llaman chirrido, otros lo llaman charlatanería. Las teorías sobre por qué los gatos chillan varían, pero la mayoría cree que tiene algo que ver con sus instintos naturales de caza. Podría ser una frustración vocalizada, ya que tu gato mira pájaros a través de una ventana y no puede alcanzarlos, o podría ser emoción, en previsión de una productiva caza.

9. El “caterwaul”

El “caterwaul” es un ruido agudo y aullante que puede sonar como si tu mascota tuviera dolor, pero en realidad se produce cuando un gato está en celo. Es más comúnmente hecho por gatos que no han sido esterilizados o castrados. Cuando están en celo, los gatos atormentan para atraer la atención del sexo opuesto.

10. El silbido

Los gatos a menudo silban a otros animales. Pueden estar involucrados en disputas territoriales o tener otro tipo de argumento de gato. Si tu gato está silbando y no hay indicios de por qué lo provoca, puede ser una señal de que no se siente bien o tiene dolor. Si el silbido no provocado continúa, debes buscar el consejo de un veterinario, ya que puede ser una señal de que tu mascota tiene dolor con una condición no diagnosticada.

