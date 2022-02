Encanto fue nominada a tres importantes categorías de los premios Oscar 2022

Cortesía: Disney Foto: Disney

Encanto, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, es la película de Disney inspirada en Colombia que ha dado de qué hablar en varias oportunidades durante las últimas semanas.

Esta vez se trata de tres nominaciones a los premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo, en las categorías de Mejor canción original por la canción “Dos oruguitas”, Mejor banda sonora y Mejor Película Animada.

Te puede interesar leer: Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, tiene un récord mundial

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La sentimental canción “Dos Oruguitas” conmovió a más de uno, y fue compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra. En esta categoría competirá con canciones de “Belfast”, “King Richard”, “No Time To Die” y “Somehow You Do”, interpretadas por artistas como Beyoncé y Billie Eilish.

En la categoría Mejor banda sonora competirá con “Don’t Look Up”, “Dune”, “Parallel Mothers” y “The Power Of The Dog”, esta última compuesta por el gran músico de Radiohead, Johnny Greenwood.

En la categoría de Mejor película animada competirá con las películas “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs The Machines” y “Raya and the Last Dragon”.

These nominees include some real characters. The Animated Feature Film nominees are… #Oscars pic.twitter.com/pd4VD20yKn — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Los elementos colombianos en Encanto

Encanto, inspirada en Colombia, cuenta la historia de los Madrigal, una familia en la que cada uno de sus miembros tiene un poder especial revelado por su casa mágica, en plena zona cafetera colombiana. La película cuida los detalles para representar de manera fiel elementos de la cultura y los paisajes colombianos.

Aparecen: el Valle del Cocora, la palma de cera, las buganvilias, el café, las arepas, el ajiaco, las cacatúas, la guacamaya, los chigüiros, las alpargatas, las mochilas wayúu, el sombrero vueltiao, las ruanas, la panela, entre otros.

La canción de Encanto que superó records

El público ha acogido positivamente la película, y esta nominación llega después de que su banda sonora se posicionó en el primer puesto en la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos con la canción “No se habla de Bruno”, compuesta también por Miranda, y superando el éxito de Disney más popular hasta el momento, “A Whole New World”, de la película Aladín.

El mensaje de Encanto

El mensaje de Encanto, a pesar de ser una película para niños, sugiere la importancia de la unión familiar en un país afectado por el desplazamiento y la violencia, un tema que, aunque de manera sutil, se expone en la película. Entre algunos de los colombianos que interpretaron papeles con su voz están María Cecilia Botero, Maluma, Alejandro Riaño, John Legízamo, Carolina Gaitán, Wilmer Valderrama.

Te puede interesar leer: Así han cambiado los hermosos hijos de Shakira y Gerard Piqué

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí