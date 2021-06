Relación tóxica: 6 señales de que estás en una y cómo terminarla

“Amar no es sufrir” dice la experta Valeria de la Espriella. Acá te ayudamos a identificar comportamientos que podrían ser señal de que estás en una relación tóxica y qué puedes hacer para cortarla.

Recientemente, se ha polarizo el término tóxico/a cuando nos referimos a un compañero o ex pareja que hizo que la relación fuera un tormento. Para saber más sobre este tipo de situaciones, aprender a identificarlas y salir de ellas, consultamos a una experta.

En entrevista con la Revista Cromos, la sexóloga, escritora y speaker, Valeria de la Espriella nos cuenta más sobre la toxicidad en una relación y las personas con ese tipo de comportamientos.

¿Qué es una relación tóxica?

Valeria de la Espriella (VDLE): “Es un vínculo conflictivo e inestable que se tiene con otra persona y que genera más angustia que satisfacción. Puede ser de tipo romántico, laboral, familiar o también se da en otros ámbitos de la vida.

Las relaciones tóxicas se manifiestan como una lucha de poder, en donde la dominación no necesariamente se realiza a través de la fuerza o la violencia, también se puede exteriorizar con manipulación emocional como táctica para ejercer el control sobre la otra persona.

A muchas personas les cuesta reconocer que han estado o están en una relación tóxica pues se normalizan ciertos comportamientos, sobre todo porque se cobijan bajo el manto del amor y del cuidado, como sucede con los celos que pueden volverse enfermizos.

En muchos de los casos, existe la dependencia y/o la codependencia, así que los y las integrantes del vínculo tienen carencias afectivas que desean suplir a través de la pareja. Hay personas con potencial para ser ‘tóxicas’, por ejemplo, porque suelen cruzar los límites y pretenden cambiar el comportamiento de su pareja. Ha otras con potencial para ser ‘toxificadas’, que pueden tener baja autoestima y una excesiva necesidad de aprobación”.

¿Cuáles son las señales de que estoy en una relación tóxica?

VDLE: “Existen variadas señales, estas son las más comunes.:

1. Las personas implicadas se perciben como si estuvieran atrapadas dentro de la relación. Así que, a pesar de existir sufrimiento y sentimientos de malestar, son incapaces de salir.

2. Actitudes de posesión: actúan como si la pareja fuera de su propiedad. Por eso se intenta controlarla y saber todo de ella, con quién sale, cómo se viste, sus contraseñas, en donde está.

3. Denigrar y menospreciar: ofender a la persona y hacerla sentir inferior, a veces puede ser con una agresión directa, o más sutil a través de las burlas.

4. Sembrar la culpa: generar sentimientos negativos, recordarle permanentemente la supuesta falta o el error que cometió y manipularla con ello. Hacerla sentir como si fuera exagerada o si estuviera loca.

5. Intimidación: La persona tóxica utiliza su mal carácter para expresarse y con esto produce temor. La intimidación puede ser física, verbal, directa o indirecta.

6. Dependencia excesiva: hay una gran necesidad de aferrarse a la otra persona, un apego ansioso producto inseguridades y miedos irracionales”.

¿Cómo salir de una relación de ese tipo?

VDLE: “- El primer paso es que la persona sea consciente de que está en un vínculo enfermizo, detectar que existe un problema y que no es sano aquello que está viviendo.

- Hay un ejercicio de escritura muy poderoso, y es relatar qué harías con tu vida y tu tiempo si fueras libre y no tuvieras el desgaste emocional que te produce esa relación tóxica.

- Dejar de romantizar las relaciones tóxicas. Y lo cierto es que crecimos con muy malos referentes a nivel afectivo, algunas dinámicas familiares, los estereotipos de género, mitos, telenovelas, canciones cortavenas. ¡Amar no es sufrir!

- Reconocer que la pareja te está haciendo daño y que quizá la ha justificado porque conserva la esperanza de que cambie. Es importante recordar que, si alguien de verdad te quiere, te tratará bien, te cuidará y te respetará.

- Los sentimientos no pueden ser una excusa para continuar. Muchas relaciones no se acaban por falta de amor, sino por falta de confianza, respeto, comunicación, independencia.

- Es importante que la persona se pregunte si esa es la vida que quiere para sí misma, si no se siente digna de recibir estabilidad, cariño y libertad. Como dijo el escritor Stephen Chbosky “aceptamos el amor que creemos merecer”.

- Practicar el autoconocimiento, recordar lo que le gusta y ha dejado de hacer, retomar sus metas, proyectos, hobbies y su vida más allá de la relación.

- Empezar un proceso de separación psicológica, dar pequeños pasos, quitándole poder a la persona cuando intente ejercer la manipulación y el control. Romper el vínculo emocional, lo cual permitirá que posteriormente se dé la separación física.

- Luego de finalizada la relación y en la medida de lo posible, aplicar el contacto cero, es decir, cortar toda comunicación con la persona.

- Buscar apoyo psicoterapéutico para fortalecer la autoestima y la autoconfianza, e indagar si algún hecho del pasado ha influido en sus relaciones presentes.

- Recurrir a familiares y amistades, sobre todo en los momentos en los que se siente que la fuerza de voluntad flaquea.

- En el caso de muchas mujeres hay un trasfondo de desigualdad. Algunas no dejan a sus parejas porque necesitan su apoyo económico para el sostenimiento de sí mismas y/o de sus hijos.

¿Cómo identificar que una potencial pareja es tóxica?

VDLE: “A veces no es fácil, pues la persona es muy especial, amable y cariñosa al principio de la relación, luego de manera sutil y gradual va cambiando su comportamiento.

Algunas actitudes puedan ayudar a identificarlas:

-No respeta tu privacidad.

-Empieza a controlar tus horarios.

-Te hace sentir que tu opinión no es importante.

-Siente celos constantes hacia personas cercanas a ti.

-Intenta cambiarte de acuerdo con sus expectativas.

-En varias ocasiones ha incumplido los acuerdos de pareja.

-Cuando dice que va a cambiar y no lo hace”.

¿Cómo ayudar a un familiar o amigo que se encuentra en esa situación?

VDLE: “Escuchar a la persona, no culparla o presionarla. Tampoco es bueno juzgarla con comentarios tipo: eres masoquista, no te quieres, no tienes fuerza de voluntad, entre otros.

Las personas tóxicas buscan aislar a su pareja, en muchas ocasiones se sienten solas y que no tienen una red de apoyo o un lugar seguro donde acudir. Por eso es importante recordarles que estaremos allí, manteniendo un contacto frecuente.

Motivarla a que busque acompañamiento psicológico o que contacte grupos de apoyo de personas que han pasado por situaciones similares. En caso de ser necesario también acompañarle en la búsqueda de asesoría jurídica”.