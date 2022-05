Los casados duermen mejor que los solteros, según estudio

Al parecer, dormir en pareja aumenta la sensación de seguridad y eso permite que duermas de forma más estable.

Tal vez no lo has notado, pero desde que duermes en pareja de seguro lo haces mejor que cuando estabas soltero, o al menos, eso concluye un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry (a través de The Academic Times.

Dormir acompañado es mucho mejor

La investigación descubrió que las personas que duermen en pareja experimentan fases de sueño profundo (conocidas como fases REM) más duraderas y estables que las solteras. Esta fase está asociada a la formación de recuerdos y a la regulación de emociones.

El líder de la investigación Henning Johannes Drews de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, cree que el calor corporal de la pareja podría ayudar a regular la temperatura mientras se duerme y esto permitiría una experiencia de sueño más consistente. Una segunda teoría apunta a que el saber que se duerme en pareja ofrece una sensación de seguridad que ayuda a regular la actividad de dormir. “Independientemente de la explicación, lo importante es que la investigación destaca algunos de los beneficios de estar en una relación”, señala el experto.

La pareja influye en el sueño profundo

Otra explicación es cierta característica del sueño REM. Esta fase se beneficia de los ritmos circardianos (cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas). Cuando se vive en pareja se tiene una rutina consistente que ayuda a preservar buenos ritmos circadianos que a su vez, facilitan el sueño REM.

La investigación se realizó con 69 individuos casados y 69 solteros con características demográficas y de salud similares y la muestra arrojó que las personas casadas tienen un 10% más de fase REM que las solteras. Aunque no pareciera un porcentaje significativo, Drews comentó que no hay que menospreciar la diferencia, porque incluso un cambio pequeño en la fase REM tiene enorme impacto en la salud mental y física.

El sueño REM sigue siendo motivo de estudio, pero se sabe que tiene un papel importante en cuanto almacenar sucesos del día vivido y durante el sueño, reconvertirlos en recuerdos a largo plazo. Mientras que los efectos negativos de tener una fase REM irregular o baja se suele asociar a elevados riegos de mortalidad o graves problemas emocionales.

“Estas exploraciones pueden ayudarnos a entender cómo la calidad de la relación afecta al sueño. Es bien sabido que la gente con buenas relaciones tienen estrés mental menor, o menos incidencias de desórdenes mentales, y viven más”, concluye el experto.

