Sarcoma abdominal: qué es el diagnóstico que le dieron al periodista Diego Guauque

El comunicador Diego Guauque, lleva 14 años detrás de los casos de investigación denunciado casos de injusticia y aberrantes que suceden en la sociedad colombiana. Este año para el periodista y su familia no inicia con las buenas noticias, el diagnostico de un sarcoma que crece en la zona abdominal.

El comunicador manifestó a través de un emotivo video que fue operado con éxito y que por ahora deberá someterse a un tratamiento.

“Bueno, estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en mi habitación. En la UCI tendría que estar entre dos o tres días, pero lo logré en un solo día.

“Vamos bien, la operación pues bueno... me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, sacaron un buen trozo, pero no todo como estaba pronosticado porque está pegado a tres órganos, pero lo que sacaron se va a saber nombre y apellido d esta vaina y con eso lo vamos a atacar”, comentó el periodista.

“Sigo aquí en el hospital en la Clínica de la Fundación Santa fe, amo a todos los funcionarios de este hospital”, dijo Diego

¿Qué viene ahora?

“Sabiendo exactamente que tengo se va a saber exactamente cuál es la quimio y el procedimiento”, comentó el periodista de ‘El Rastro’ de Caracol Televisión.

Por último, su mensaje a su esposa e hija:

“No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr, lo vamos a logar. Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo, ahí voy a estar yo muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar. Con fuerza”, concluyó.

Por su parte, la esposa de Diego, la periodista Alejandra Rodríguez, también reconocida periodista, no se ha separado de Diego Guauque ni un solo momento desde que ingresó a UCI. “Gracias a todos los que siguen orando con mi esposo. Seguiremos en la UCI, pero con toda la fe de vencer este sarcoma. He leído todos sus buenos mensajes y bonitos deseos y me llegan al corazón en este momento. Diego es un hombre valiente y guerrero. Me tiene absolutamente admirada”, comentó Rodríguez.

¿Qué es el sarcoma abdominal?

Según Mayo Clinic, el sarcoma es un tipo de cáncer que puede ocurrir en distintas partes del cuerpo.

Sarcoma es el término general para un amplio grupo de tipos de cáncer que se origina en los huesos y en los tejidos blandos (también llamados conectivos) del cuerpo (sarcoma de tejido blando).

Según la página del American Cáncer Society los sarcomas de tejidos blandos se pueden originar en tejidos blandos, como los tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel.

Además, se pueden encontrar en el tronco, la cabeza y el área del cuello, los órganos internos y el área trasera de la cavidad abdominal (conocida como retroperitoneo).

En el mundo, existen más de 70 tipos de sarcoma. El tratamiento para el sarcoma varía según el tipo de sarcoma, la ubicación y otros factores.

Síntomas del sarcoma abdominal

Los signos y síntomas del sarcoma incluyen:

· Una protuberancia que se siente a través de la piel, que puede ser dolorosa o no

· Dolor de huesos

· La fractura inesperada de un hueso, como después de una lesión menor o sin ninguna lesión

· Dolor abdominal

· Pérdida de peso

En cuanto al tratamiento del sarcoma abdominal

Según TopDoctors España, el tratamiento del sarcoma requiere la colaboración de diferentes especialistas, debido a la posición en la que se desarrolla este tipo de neoplasia.

El tratamiento quirúrgico es la primera opción en caso de tumores localizados.

La cirugía se usa para extirpar radicalmente el tumor junto con los tejidos adyacentes: el riesgo de que el tumor ataque los tejidos circundantes y origine metástasis, de hecho, es particularmente alto en el caso del sarcoma.