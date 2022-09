Hijos únicos: ¿cómo criarlos sin caer en sobreprotección?

Desde el momento en que decidimos ser padres, empezamos a oír muchos consejos y creencias, como las de aquellos que afirman que “tener hijos únicos no es una buena idea”.

Hay muchas creencias y mitos que giran alrededor del tema de los hijos únicos, aunque rara vez son verdad.

Si decidimos que tendremos solamente un hijo, lloverán cientos de consejos para “salvarlos de todo lo malo que les podrá suceder”: crear muchas actividades sociales con otros niños para que no se sienta solo, darles autonomía ya que no tendrá en quién apoyarse, etc.

Las épocas han cambiado las familias numerosas, con más de 5 hijos, han ido quedando atrás, por lo que es cada vez más común ver hogares con un solo hijo, ya que, afirman, de esta manera pueden brindarle todo lo que necesiten tanto en lo económico, como en lo emocional, en tiempo de calidad y en cuidados.

Se cree que los niños que no tienen hermanos suelen ser más cómodos, más dependientes, menos competitivos y más egoístas. Foto: Getty Images

Mitos en torno a los hijos únicos

Son muchas las creencias falsas asociadas con los hijos únicos, ya que se cree que los niños que no tienen hermanos suelen ser más cómodos, más dependientes, menos competitivos y más egoístas.

Sin embargo, reflexionar sobre los mitos sobre los hijos únicos y contrastarlos con la realidad, nos puede ayudar a criarlos de una manera más consciente, para abrir más posibilidades, huyéndole a “los peligros” para los niños que no tienen hermanos.

Se tiene en la mente la idea errónea de que los hijos únicos tendrán un faltante social irreparable, que los hará “estar en desventaja” frente a otros niños, al considerarlo una persona emocionalmente más dependiente a sus papás.

Sin embargo, podemos cambiar el enfoque entero de la crianza al ver a nuestro hijo como una persona única y especial, con espacio para desarrollarse de la manera que desee, sin ninguna influencia adicional, por lo que no debemos etiquetarlos con ideas negativas que nos predispongan a educar basados en miedos o creencias limitantes.

Desde el momento en que decidimos dejar de lado los temores, podremos permitirles fluir en su crecimiento y evitaremos caer en la sobreprotección.

Consejos para criar hijos únicos pensando en su bienestar emocional

Es necesario criar a los hijos únicos dándoles su propio espacio para que puedan desarrollar habilidades socioemocionales por sí mismos y aprendan a asumir responsabilidades.

Estos son algunos de los consejos de los expertos para desarrollar una disciplina positiva, sin caer en la sobreprotección:

Fomenta su autonomía: no hagas nada por él si ves que lo puede hacer por sí mismo. Es importante que se rete a hacer las cosas por su cuenta, por lo que no desaproveches las oportunidades para contribuir y ayudarlo a darse cuenta de qué es capaz.

Resolver juntos los conflictos del hogar: afrontar y dar solución juntos los problemas de convivencia que se pueden dar en la casa le ayudará a adquirir habilidades de vida muy valiosas, con las que aprenderá a tener consideración con los demás y no ser individualista.

Crea oportunidades para que conviva con otros niños: ayuda a generar espacios con otras familias, equipos deportivos o en contextos y planes de ocio infantil como campamentos, grupos scouts, así evitarás que se aburra por la soledad.

Enséñale alternativas para que juegue solo: los juegos individuales, especialmente en niños pequeños, aumenta el potencial de su imaginación. Los juegos de mesa pueden ser un buen aliado, hacer deporte, manualidades u otras aficiones con las que puedan pasar un buen rato.

¡Importante!

Como con cualquier niño, pero especialmente con los hijos únicos, es importante educar desde la confianza y no desde el miedo, así evitarás algunos errores, aunque sean bien intencionados. Combinando amor y firmeza podrás darle a tu hijo una crianza respetuosa.

