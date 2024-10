Sentirme más joven que los de mi edad no es engañarme. Déjenme explicar por qué

No tengo la respuesta, pero igual me gusta especular: ¿cuándo fue la primera vez que empecé a darle importancia a la edad? Escarbando, supongo que inició a los 17 años, cuando añoraba ser mayor de edad para poder ir a fiestas.

Esta información te puede interesar: ¿Por qué a los millennials y centennials no les gusta que los llamen por teléfono?

Recuerdo que junto con los compañeros de colegio mandamos a falsificar la contraseña. Nos la entregaron perfecta y plastificada, con 19 años espurios y un nombre compuesto, inspirado en los futbolistas latinoamericanos que eran figuras en la primera mitad de la década del 2000.

Luego empecé la universidad y el tema de la edad cambió de envase: sin una razón de peso que yo recuerde, me obsesioné con graduarme antes de los 23. Tal vez me resultaba una hazaña olímpica ser un profesional joven, soñar con tener maestría antes de los 27.

Sentirme más joven que los de mi edad no es tenerle miedo a envejecer. ¿Por qué? Fotografía por: pixabay

Conquistada cierta independencia, llegaron los 30 y ahí todo se reseteó. Las personas de 20 se me hacían unos recién nacidos y los de 35 unos viejos hechos y derechos. Ahora estoy cerca del cuarto piso y todo lo que abracé se diluyó como las pepitas que pasan por el embudo de un reloj de arena.

En 2024 vivo en unión libre, con cuatro gatos, felizmente estéril, sabiendo que el azúcar mata y que, si no como bien ni hago ejercicio, voy a repetir la historia médica de mis padres cuando tenga medio siglo.

Te puede interesar leer: ¿Por qué hay más personas diestras y tan pocas personas zurdas?

Me tomo muy en serio la gerascofobia (el odio a envejecer), es más, no extraño a mi yo de los veintes. A veces siento que luzco como alguien de 45 y, cuando un desconocido me dice que “no pueden creer que tenga 38″, se me eriza la confianza. Es una reacción natural, que no me despierta la culpa. Si todos los días alguien me dijera “pareces de menos” voy a sentir el mismo regocijo, que es similar a cuando un amigo o una amiga te piropean genuinamente sin faltarte al respeto.

¿Qué hay detrás de la autopercepción del envejecimiento? La Universidad de Oklahoma publicó una investigación en la revista Psychology and Ageing, en la que concluye lo siguiente: el 59% de los hombres y mujeres mayores de 50 se consideran más jóvenes; solo el 6% piensa que luce mucho más viejo.

El 61,9% de las mujeres respondió que se consideran más jóvenes que sus contemporáneas y lo propio dijeron el 55,9% de los hombres encuestados.

¿Qué dice la autopercepción de cada persona? ¿Es mejor sentirse más joven que los demás? Decir que somos más lozanos que nuestros pares es un arma de doble filo: puede que caiga en el negacionismo propio del temor a envejecer, o simplemente es un mecanismo que nos sirve para continuar cuidándonos, sin rayar en la obsesión por el bienestar.

Cheslie Kryst, que fue Miss Estados Unidos, reveló este mensaje antes de quitarse la vida: “Cumplir 30 años se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para importar en los ojos de la sociedad, y es indignante. ¿Cómo sacudo las normas inquebrantables de la sociedad cuando estoy enfrentando el implacable paso del tiempo?”.

Compararnos es tan inevitable como natural, y las redes sociales de la mayoría de famosos todo el tiempo están dando un mensaje: “siempre seré joven. ¿Y tú?”. Las cantantes suelen proyectar una imagen que dinamita la confianza del seguidor, sobre todo cuando este, como Cheslie Kryst, tiene un vínculo problemático con el acto natural de envejecer.

Sentirse más joven que los demás tiene más positivo que negativo, todo depende de nuestro vínculo con la madurez. En este momento, seguramente Shakira y Cristina Aguilera se sienten más jóvenes que ellas mismas cuando tenían 20 años. Este no es el punto, el meollo es cómo a nivel individual nos relacionamos con la etapa que estamos viviendo.

Todas las décadas tienen un reto. Las olas que veo a mis 38 son más grandes, pues en mi caso la edad nunca había sigo un tema cargado de munición. Procuro reconciliarme con todo lo que me sucede, no envidio a los que tienen la piel lisa ni la delgadez propia de la juventud. A veces sí lo hago, pero en una medida breve porque adrede busco siempre la belleza menos obvia, la que no está en la tendencia, la que uno se tiene que quedar mirando por largo rato para encontrarla.