Sexo: ¿cómo saber si tuviste un orgasmo?

“Desde la antigüedad las mujeres vivimos fingiendo orgasmos, y aquí podemos enumerar las razones más poderosas que tenemos las mujeres para simular un orgasmo, pero realmente la lista sería larga o mejor dicho eterna”, comenta la escritora y sexóloga Julieth Diprieto de Kammerer.

Diprieto se refiere a tres grados de ese termómetro sexual que indicarían si la mujer es una verdadera actriz del Oscar o si se está tomando seriamente ese disfrute del coito bajo todos los encantos de su pareja, recuerda que “No toda gata que chilla en el tejado es porque está en celo”.

3 TIPS PARA SABER QUE TUVISTE UN ORGASMO EN PAREJA O A SOLAS

1. Entre más húmeda la pista, mejor resbala el avioncito :

Cuando una mujer llega al orgasmo la lubricación aumenta porque el calor vaginal también lo hace, ya que son directamente proporcional, las mujeres no eyaculamos, pero si expulsamos un poco de flujo cuando se alcanza el clímax, ahora tampoco hay que confundir este flujo con el ya distorsionado termino de “Squirt " que es agua de otra alberca, por lo que sin que seas ginecólogo la sentirás algo húmeda más de lo normal.

Ahora, esta regla aplicaría en el 90% de las mujeres, pero en el 10 % restante pueden presentar una patología llamada resequedad vaginal y no es más que la ausencia de lubricación que puede ser por atrofia mucosa vaginal o sencillamente no hay suficiente excitación sexual (no hay atrofia) y que no solo les ofrece una gran molestia, sino dolor y ardor en el coito, por lo que muchas veces deben acudir con ayuda profesional.

2. Vamos a inflar el globo para ver cuando se explota en la fiesta:

Cuando la mujer se excita es totalmente normal que el clítoris aumente de tamaño porque se produce una tumescencia, recordemos que el orgasmo es uno solo, el orgasmo es cerebral y que el sitio de estimulación para lograrlo es el que cambia, manifestándose en todo el cuerpo.

En consecuencia, algunas mujeres pueden tener una respuesta orgásmica a través del clítoris, aunque aquí también la regla aplicaría a un 60 % de las mujeres porque en el 40 % pueden presentar sus orgasmos con otro tipo de respuesta por lo que su estimulación es diferente

Por ejemplo: el del punto G (que está escondido dentro de la vagina y a veces necesita posiciones especiales o juegos previos con ayuda de juguetes sexuales o manualmente), también tenemos la repuesta vaginal que se da pocas veces debido a que exclusivamente es con la penetración, mientras la respuesta sexual también puede ser anal y se da por la penetración en el ano, estimulación manual o con juguetes sexuales.

Por último, tenemos la respuesta mixta; el cual puede ser la combinación de las anteriores formas de estimulación.

3. Y como dice Shakira: “suerte que mis pechos sean pequeños para no confundirlos con montañas

Menos mal que los pechos de Shakira no crecen porque te diré que normalmente cuando tu pareja alcanza el clímax los pezones sufren erección durante todo el acto sexual, se endurecen cuando están manteniendo relaciones sexuales y estos se muestran mucho más duros y erectos.

Y aquí no hay fallo en ese termómetro y tampoco porcentaje de exclusión porque todas, absolutamente todas las mujeres nos excitamos por los pezones, así que esta es tu oportunidad realmente de probar que esa mujer está contigo y volverá fielmente a tus aposentos por tus encantos físicos pero más tus estrategias sexuales amatorias y por ese final feliz llamado “orgasmo”