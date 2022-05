Sexo oral: 4 ventajas de practicarlo ¡Toma nota!

Si tienes insomnio no gastes más tu fortuna en pastillas o té. Esta más que comprobado que con el excelente sexo oral puedes quedar tan satisfecho (a) que hasta soñaras con las nubes en rosado porque ese desestresante no te lo dará ni siquiera un viaje al Caribe.

No le pongas el anillo y tampoco le pidas matrimonio, solo hazle sexo oral y sentirás ese feeling ósea esa conexión (” es que no lo amo pero tiene un no sé qué o un no sé cuándo “)Obviamente si está bien hecho con pasión , con corazón y entusiasmo. Así es como muchas parejas se enganchan y continúan sin necesariamente sentir amor.