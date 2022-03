Sexualidad: 10 accidentes frecuentes en la cama

Es necesario cuidar las posturas porque la fractura de pene es de los accidentes más comunes y dolorosos. Sucede porque el tronco del pene se pone muy duro en estado de excitación y un mal movimiento lo puede doblar, en especial si la pareja está encima. Foto: Pixabay

Son muchos los “accidentes” que pueden ocasionar si te las das de acróbata en la cama. Algunos no pasan de cierta incomodidad e incluso causar risas, pero otros pueden ser verdaderamente peligrosos. Te contamos cuáles son y cómo podrías evitarlos sin dejar de ser un amante 10.

Calambres

Son un clásico de la intimidad y encabezan la lista de los accidentes sexuales más comunes. Puede llegar a interrumpir por completo el ritmo del encuentro sexual y causar dolor y molestia. Se pueden llegar a sentir en los pies, gemelos o muslos. Para evitarlos se recomienda hidratarse de forma permanente y consumir bananos que, debido a su alto contenido en potasio, ayudan a cuidar la musculatura.

Te puede interesar: ¿Hay gente que lava y reutiliza los condones? Sí y estos son los riesgos

Dolores de espalda

Las posturas inadecuadas, movimientos bruscos, mantener una posición incómoda o sostener la pareja por mucho tiempo, pueden acabar en dolor de espalda intenso. Sabemos que la emoción del momento lo vale todo, pero intenta elegir posturas adecuadas. Un buen tip es ir chequeando tu espalda frente a un espejo, además te resultará muy excitante.

Rozaduras

¿Sexo en la playa? ¿Contra la pared? Suena muy bien pero no se siente igual. Granos de arena clavados en tu espalda o una pared rugosa pueden acabar en molestas rozaduras que causan dolor y ardor. Para evitarlas, nada mejor que fijarse en dónde apoyas tu cuerpo.

Vómito

Hay quienes les encanta el sexo oral, pero su práctica puede resultar muy mal. No existe un manual sobre la forma correcta de hacerlo, pero expertos sugieren que, para evitar las arcadas, se vaya poco a poco y no se introduzca el pene por completo.

Objetos perdidos

Las salas de urgencias están llenas de historias acerca de pacientes que han llegado con toda clase de objetos dentro de su cuerpo y es que no siempre es la decisión acertada. Si no es un juguete sexual, diseñado para ello, es mejor que no introduzcas nada por los orificios íntimos, pero en caso de que ya lo hayas hecho, espera con calma para ver si el objeto sale por sí mismo. En caso de que no, deberás acudir al médico inmediatamente porque tu salud puede estar en riesgo.

Prepucio atrapado

Parece un chiste, pero no lo es. Algunos hombres han quedado atrapados en la ortodoncia de su pareja. Una rotura en el prepucio amerita de atención médica inmediata, por eso por más vergüenza que te cause, deberás acudir enseguida a emergencias con el fin de revisar el área y determinar si hacen falta algunos puntos para solucionar el problema.

También puedes leer: Ejercicios para glúteos: estas son las sentadillas que hace Jennifer López

Cortes

La excitación del momento se puede venir abajo cuando algún movimiento brusco, dientes afilados, picados o con ortodoncia ocasionan cortes en el pene. Para evitar que esto ocurra es importante cubrir los dientes con los labios, manteniéndolos lejos de la acción. Si se presenta un corte es importante suspender el sexo por varios días para favorecer la cicatrización.

Fractura del pene

No es un mito, aunque el término correcto es rotura de la túnica albugínea ya que el pene no tiene huesos, pero ocasiona un sonido similar a una fractura y por supuesto, mucho dolor. Suele ocurrir cuando el pene, en estado erecto, es doblado bruscamente. Evita movimientos rudos en ciertas posiciones sexuales.

Torceduras

Un dedo, la muñeca o el tobillo. Pasa con frecuencia y muchas veces obedece el cambio abrupto de temperatura. Trata de pasar a temperatura ambiente y no ir directamente al agua fría. En caso de una lesión, puedes acudir al médico sin contar que sucedió durante un encuentro sexual.

Mala puntería

Puede que algo de semen termine en tu ojo causando molestia e irritación. Lo primero que debes hacer es lavar el ojo con abundante agua o con suero fisiológico. Esto debería acabar con el problema, pero en caso de que la molestia persista, se hará necesario acudir al especialista.

No te quedes sin leer: ¿Qué pasa cuando se hace el amor con el periodo menstrual?