Sexualidad: ¿qué pasa cuando se hace el amor con el periodo menstrual?

Tener relaciones mientras tienes tu periodo menstrual puede ser muy beneficioso para tu salud sexual y la de tu pareja. Además, no debería ser un impedimento para disfrutar de tu sexualidad.

Valeria de la Espriella es sexóloga y autora de los libros Lovefulness y Manual para Solteras DeBotas a quien puedes encontrar en Instagram como @valeriadebotas en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta todo lo que debes saber a la hora de hacer el amor con el periodo menstrual.

La menstruación no es una barrera a la hora de tener sexo

¿Puedo tener relaciones sexuales durante mi período?

Claro que sí, además puede ser muy beneficioso. Lo que sucede es que hay un estigma con la menstruación, por ejemplo, en algunas culturas existe la creencia que cuando la mujer está en dicha parte del ciclo menstrual debe ser aislada o se considera sucia.

Existe un tabú con respecto al sangrado menstrual, siendo que es algo natural. Tener el periodo no debería ser un impedimento para disfrutar de la vida sexual, siempre y cuando la mujer o persona con vulva así lo desee, obviamente recordando que aún con la menstruación puede haber riesgo de embarazo y que es más fácil contraer una ITS (infección de transmisión sexual)

En la fase de ovulación es cuando se experimenta mayor deseo y disposición para tener relaciones sexuales, sin embargo, no somos esclavas de las hormonas y también otros factores psicológicos y emocionales influyen, por eso hay mujeres que tienen la libido muy alta durante la menstruación.

¿Qué precauciones debo tener en cuenta antes?

Todo depende de cada persona, pues hay quienes no tienen inconveniente con el sangrado y no tienen demasiados malestares o dolores durante la menstruación que les impida disfrutar del sexo.

Es importante cuidar la higiene sobre todo durante esos días.

Previamente retirarse el tampón o la copa menstrual.

Colocar una toalla para evitar manchar las sábanas u otras superficies.

Tener pañuelos húmedos para limpiarse después.

Practicar posturas con la cadera elevada.

¿Es recomendable usar condón?

Por supuesto, ya que el condón es un método de barrera que reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH, Hepatitis, debido a que estos virus están en la sangre y hay posibilidad de propagarse en las relaciones sexuales.

Así mismo el condón protege de los hongos, vaginosis bacteriana, o los problemas generados por los cambios en la flora vaginal.

Cuando hay sexo entre vagina y pene también existe la posibilidad de un embarazo no planificado, debido a las fluctuaciones hormonales, también porque los espermatozoides pueden mantenerse durante varios días en el cuerpo. O Si una mujer tiene un ciclo menstrual corto, su riesgo de embarazarse es mayor.

¿Cómo debemos hablar el tema en pareja?

La comunicación es clave para que las personas se sientan cómodas y puedan expresar sus sentimientos y opiniones. Acercarse a la pareja, hablar de lo que le gusta, de lo que les preocupa y buscar un plan que funcione bien para ambos. No se trata de exigirle a la pareja, sino de negociar.

Lo primero es normalizar la menstruación, percibirlo como algo natural y no como algo sucio.

Comprender que somos cuerpos reales y que los fluidos hacen parte del paquete, así que no hay porqué sentir vergüenza.

Lo segundo es dejarse llevar y fluir, ya que no podemos controlarlo todo, el sexo no tiene que ser perfecto e inmaculado, hay que empezar a verlo como una actividad relajante y que no se convierta en motivo de estrés.