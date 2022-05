¿Si el aguacate se oxida es saludable comerlo?

Foto: Arleen Ng

El aguacate, además de ser delicioso, es una fruta con muchísimas propiedades para la salud.

Sucede que muchas veces, viene demasiado grande y no lo consumimos en su totalidad, por lo que lo guardamos y puede oxidarse. Te contamos aquí si debes consumirlo cuando ya ha tomado una tonalidad marrón, es decir, cuando se ha oxidado.

El aguacate es ideal para aportar grasas saludables al organismo, que el cuerpo requiere inevitablemente, así que si vas a consumir grasas, mejor que te aporten algo positivo. Por ejemplo, al igual que los carbohidratos, proporciona energía, mantiene la piel y el cabello saludables, y sirve como antioxidante en el organismo.

El aguacate oxidado es un cambio de apariencia

Si has abierto un aguacate por la mitad y no lo has consumido totalmente, lo más importante es saber cuánto tiempo ha transcurrido. Sin embargo, desde ya podemos decirte que el aguacate se oxida muy rápido y que podrías verlo de color marrón pasado solo unos 45 minutos después de abrirlo, pero sería equivocado considerar que sus propiedades también se han deteriorado. Como muchas otras frutas, el aguacate se oxida con muchísima facilidad, tan solo con tener contacto con el aire.

Pero si lo consumes no pasa nada, es totalmente seguro consumir un aguacate oxidado si al abrirlo su color sigue intacto. Solo debes limpiar la parte exterior de la fruta y si ves que está verde claro, su consumo es totalmente saludable. ¡No lo botes!

¿Cómo evitar el oxidamiento y almacenar mejor el aguacate?

Para que te dure más, te recomendamos guardar el aguacate en un recipiente con agua en la nevera. Verás que estará fresco por mucho más tiempo. De la misma manera, fuentes de vitamina C como el zumo de limón o de naranja pueden reducir el oscurecimiento por el efecto antioxidante de la vitamina.

A mayor exposición al aire, mayor será la tonalidad oscura o marrón que tome el aguacate .

¿Cuándo es mejor no consumirlo?

Si ya ha pasado mucho tiempo, y no lo has abierto y cuando lo abres está marrón, eso sí puede ser un signo de empudrecimiento y lo mejor sería que no lo consumieras, especialmente si ya tiene “huellas” o manchas profundas en diferentes partes de la fruta.

