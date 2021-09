Silicosis: qué es, cuáles son los síntomas y cómo se trata esta enfermedad

Si has escuchado de la silicosis pero no sabes qué es, aquí te explicamos lo que debes saber de esta enfermedad que afecta los pulmones. En entrevista con la Revista Cromos, el médico e instructor asistente en la Fundación Sanitas, Nicolás Rozo, nos explica por qué sucede, cuáles son los tipos, las causas y los síntomas que los pacientes experimentan.

Te puede interesar: ¿Qué es heterocromía y cómo se manifiesta?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

¿Qué es la silicosis?

NR: “La Silicosis es una enfermedad causada por la exposición crónica a la sílice, el mineral más abundante de la tierra”.

¿Cuáles son los tipos de silicosis?

NR: “Dentro de la silicosis podemos encontrar clasificaciones por su acción directa sobre el tejido pulmonar según el tiempo. El tipo agudo de la enfermedad se desarrolla en pocas semanas luego de la exposición continua a los cristales de la sílice.

La aparición de síntomas progresivos en intensidad tales como dificultad para respirar acompañados de la tos luego de la exposición por más de 10 a 30 años se considera silicosis crónica. Los dos tipos de silicosis predisponen al pulmón para desarrollar otras enfermedades como enfisema o cáncer pulmonar”.

¿Qué causa esta enfermedad?

NR: “Los cristales de sílice en concentraciones aumentadas y constantes en el tiempo, usualmente secundario a exposición laboral y/o ambiental (Industria manufacturera o uso de productos que contienen sílice), generan una acumulación dentro de las células del tejido pulmonar.

Este mineral se encuentra, por ejemplo, en el hormigón, el ladrillo, el mortero y en otros materiales para la construcción; artículos de limpieza, cosméticos, arcillas y esmaltes para arte, arenas utilizadas para evacuaciones de animales domésticos, talco, masilla y pintura.

Esto crónicamente desencadena una respuesta inflamatoria crónica que lleva a cambios estructurales y funcionales del pulmón que conlleva a la aparición de síntomas como los anteriormente nombrados”.

Lee también: Sabías que las gallinas son los parientes vivos más cercanos del Tiranosaurio Rex

¿Cuáles son los síntomas?

NR: “Los síntomas se presentan principalmente en el aparato respiratorio: tos crónica, dificultad para respirar progresiva (en el reposo o actividad física leve), dolor en el pecho, fiebre, dolor de cabeza ocasional, debilidad general, pérdida de peso no intencional”.

¿Cómo se trata la silicosis?

NR: “Lo principal es remover la fuente de exposición a la sílice. Una vez sin exposición, se debe evaluar la necesidad de oxígeno para uso domiciliario con supervisión de un médico especializado en neumología. Además, el especialista será quien evalúe si hay necesidad de tratamientos con inhaladores que tengan acción antinflamatoria.

También se puede considerar la necesidad de ejercicios dirigidos por un profesional para hacer rehabilitación pulmonar, entre otras intervenciones para disminuir la progresión del daño pulmonar originado por la sílice”.

Si deseas conocer más sobre esta enfermedad puedes consultar la siguiente referencia

1. Krefft S, Wolff J, Rose C. Silicosis: An Update and Guide for Clinicians. Clin Chest Med [Internet]. 2020;41(4):709–22. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ccm.2020.08.012