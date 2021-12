¿Sin saber qué regalar? Algunas novedades para obsequiar en Navidad

Obsequia literatura infantil, fantástica y novela gráfica.

1. Proyecto princesa-Bianki (MONTENA)

Mañana, sábado 4 de diciembre de 10:00AM a 12:00PM en Éxito Wow Country ubicado en la calle 134 #9-51, Bianki estará realizando una firma de libros para todos sus fans y lectores.

El reino de Tergim se ha quedado sin sucesora de la reina en un trágico evento que afectó a una gran parte de la población. Natasha Place siempre ha soñado con ser parte de la realeza y el Proyecto Princesa es su gran oportunidad de brillar, pero necesitará de todo el apoyo de su gemela Emily para conseguirlo. Acompaña a las gemelas Place en esta aventura hipercuki que será mucho más intensa y emocionante de lo que alcanzas a imaginar.

2. Transformar el dolor-Jimena Hoyos: GRIJALBO

El duelo, una de las experiencias humanas más sobrecogedoras, se convierte en ocasiones en una oportunidad para iniciar un nuevo camino lleno de sentido. Jimena Hoyos enfrentó la muerte de Zico, su mejor amigo, un fila brasilero, y esto la impulsó a crear Gozques, una fundación con la que ha querido revelar, y resolver, lo que antes parecía invisible: los miles de perros que deambulan por las calles sin la posibilidad de llevar una vida digna.

Esta es una deslumbrante historia que contiene muchas otras historias: las de esos gozques que habitan en Colombia, pero también en India, en Egipto, y las de otros animales que han sido víctimas de maltrato y a quienes se les ha negado el cariño y la libertad. Es también un testimonio conmovedor de una mujer que dedica sus días a darles una voz a todos los que no la tienen; a protegerlos, a evidenciar su dolor y a transformarlo en un testimonio de esperanza, de amor y de reconciliación con la naturaleza.

3. Aprender a amar(me)-Cami Zuluaga: VERGARA

Cami Zuluaga, influenciadora colombiana, tuvo un episodio depresivo muy fuerte y descubrió que también sufre de codependencia, un trastorno que la hace tener relaciones tóxicas. En este inspirador libro nos cuenta su proceso de rehabilitación, y con ejercicios, consejos y actividades, nos comparte las herramientas que la ayudaron a salir adelante. Aprender a amar(me) nos va a enseñar a tener relaciones amorosas y saludables, empezando por la más importante: la que tenemos con nosotros mismos.

4. Lola Vendetta, una habitación propia con WiFi-Raquel Riba Rossy: LUMEN

Lola Vendetta se ha volcado con tanta pasión en la defensa de la revolución femenina y la apuesta por una nueva masculinidad que no se dio cuenta de que en su interior se estaba gestando otra revolución. Su cuerpo y su mente, hartos de que los ignore, se han amotinado y amenazan con el colapso. Para colmo, su idea del amor se está resquebrajando. Todo la empuja a tomarse un respiro en el campo, pero ella aún no imagina las consecuencias de tener al fin una habitación propia (con wifi, eso sí): la eclosión de una nueva Lola Vendetta, libre y ecofeminista.

5. Vicnix, perdidos en el mar-Invictor y Acenix 1: MONTENA

Invictor y Acenix siempre han querido salvar el mundo para conseguir el título oficial de héroes. Ahora que el agua de todo el planeta está contaminada, ha llegado el momento de demostrar su valía: ¡solo tienen que encontrar el Tridente Poderoso de Poseidón!

Parece fácil, ¿no, chavales? Pues no. Lo que empieza como una simple aventura se convertirá en la misión más épica de la historia cuando los dos amigos se pierdan en el mar, con tiburones hambrientos, piratas comilones, gorilas más enfadados que una mona y peces mutantes.

¿Conseguirán llegar hasta el Tridente antes de que sea demasiado tarde?

6. Una vida genial-Max Lugavere: GRIJALBO VITAL

Desde Alimentos geniales, Max Lugavere definió un plan de nutrición enfocado en la salud cerebral, y ahora, en Una vida genial, lleva su propuesta de estilo de vida un paso más allá, ahondando en las investigaciones internacionales sobre biología circadiana, psicología, prevención de la demencia, optimización cognitiva y fisiología del ejercicio. A través de un programa de 21 días, Lugavere nos muestra paso a paso cómo integrar decisiones saludables en nuestra rutina para desintoxicar, desestresar y fortalecer nuestro cuerpo. Además, nos explica cómo mantener la salud de nuestro cerebro -incluyendo las funciones cognitivas y el bienestar emocional- a través del buen funcionamiento de nuestros sistemas digestivo, endocrino, cardiovascular y nervioso.

Una vida genial es el antídoto para esa sensación de cansancio, inflamación y malestar generalizado que nos afecta diariamente.

Audiolibro: Una vida genial - Max Lugavere

7. Horóscopo chino 2022-Ludovica Squirru Dari: EDICIONES B

«El año del tigre de agua, a pesar de ser el más diplomático y pacífico, será el más guerrero para definir el rumbo de gran parte de la humanidad.» L.S.D.

Ludovica Squirru Dari anticipó la crisis de salud que azotó al mundo y también predijo el gran esfuerzo que debería hacer la humanidad para salir adelante. En este nuevo libro, la astróloga más leída en habla hispana nos dice que llegó la hora de reinventarnos, de hacer una revolución, de resolver viejos conflictos.

El Horóscopo chino 2022 nos introduce en el fascinante mundo de la milenaria astrología oriental, permite conocernos íntimamente y a través de las predicciones preventivas basadas en el I Ching, la intuición y el Bazi tomar mejores decisiones en el amor, el trabajo, la salud y la familia. Incluye, además, las predicciones planetarias, para Latinoamérica, Estados Unidos y España, información sobre Eneagramas y la relación de cada signo con las mascotas.

8. Esquirla del amanecer-Brandon Sanderson: NOVA

Tras el descubrimiento de un barco fantasma, cuya tripulación al parecer murió intentando llegar a la isla de Akinah, rodeada por tormentas, Navani Kholin deberá enviar una expedición para asegurarse de que la isla no haya caído en manos enemigas. Los Caballeros Radiantes que vuelan demasiado cerca de Akinah se encuentran de pronto con su luz tormentosa drenada, por lo que la travesía debe realizarse por mar.

La naviera Rysn Ftori perdió el uso de las piernas, pero ganó la compañía de Chiri-Chiri, una larkin alada que se alimenta de luz tormentosa y pertenece a una especie que se creía extinta. La mascota de Rysn ha enfermado y la única esperanza de que Chiri-Chiri se recupere podría encontrarse en el hogar ancestral de los larkin, Akinah. Con la ayuda de Lopen, el Corredor del Viento que antes era manco, Rysn tendrá que aceptar el encargo de Navani y navegar hacia el interior de la peligrosa tormenta, de la que nadie ha vuelto con vida. Si su tripulación no logra desvelar los secretos de la isla oculta antes de que caiga sobre ellos la ira de sus antiguos guardianes, el destino de Roshar y de todo el Cosmere penderá de un hilo.

9. Amigas para siempre, Cloe y su unicornio 5-Dana Simpson: B DE BLOK

Sigue al adorable dúo mientras experimentan unas espeluznantes fiestas de Halloween, días de nieve un tanto aburridos y tareas de lectura obligada por la escuela. Cloe y Caléndula están creciendo juntas y, aunque el camino puede ser difícil, juntas descubren algo más perdurable que las modas de los duendes, las vacaciones de un unicornio en el spa e incluso, que un hechizo de olvido: su amistad única.

10. Las casualidades no existen-Borja Vilaseca: VERGARA

Estamos viviendo un hecho histórico imparable: cada vez la gente cree menos en las instituciones religiosas y -sin embargo- está cada vez más en contacto con su dimensión espiritual. Y esto se debe a que se está democratizando la sabiduría, provocando que los buscadores occidentales se adentren en la filosofía oriental. Como consecuencia de este viaje de autoconocimiento se está produciendo un despertar masivo de consciencia. Es decir, un profundo cambio en nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos y de relacionarnos con la vida.

Todas las personas que han despertado -creyentes, ateas o agnósticas- comparten una misma vivencia: que no sucede lo que queremos, sino lo que necesitamos para aprender y evolucionar espiritualmente. De ahí que las casualidades no existan. Este libro explica cómo liberarnos de la «pecera mental» en la que nuestra mente sigue encerrada para sentirnos nuevamente unidos y conectados con la vida, recuperando la alegría innata que nos provoca el simple hecho de estar vivos. No te lo creas: atrévete a experimentarlo.

11. La estirpe de Lilith (Trilogía Xenogénesis)-Octavia E. Butler: NOVA

Treinta años después de su primera publicación en castellano, La estirpe de Lilith, título que reúne la Trilogía Xenogénesis en un solo volumen, vuelve a las librerías dispuesta a reivindicar a Octavia E. Butler como la gran pionera que deslumbró en ciencia ficción siendo una mujer negra. Hoy se la considera la primera escritora afroamericana de género en incorporarse al canon de la literatura norteamericana.

Lilith Iyapo despierta en una nave espacial oankali, la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de que la Tierra quedase devastada a causa de una guerra nuclear. Estos seres han mantenido a Lilith y a otros supervivientes dormidos en animación suspendida durante siglos. Ella será la elegida que guiará a los suyos de vuelta a su propio planeta, ahora dominado por la naturaleza salvaje, para que aprendan a vivir en él y se conviertan en la semilla de una nueva estirpe. Pero todo intercambio tiene una contrapartida: su descendencia no será humana. O no exactamente. Bienvenidos a la poderosa epopeya interplanetaria que ha convertido a Octavia E. Butler en un mito.