Síndrome de Asia: síntomas de esta enfermedad asociada a las prótesis mamarias

El Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, ASIA, se trata de una reacción poco frecuente a una sustancia extraña al organismo, como puede ser la silicona.

Se trata de una reacción poco frecuente que se presenta en el cuerpo como una resistencia autoinmune o inflamatoria a dicha sustancia diferente, que en este caso, está ubicada en el pecho de las mujeres.

¿Por qué se asocia al Síndrome de Asia con prótesis mamarias?

En inglés se denomina “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, la traducción al español es Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, y según lo aclarado por la Sociedad Argentina de Mastologia “se trata de una extremadamente poco frecuente reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo. En el caso de las prótesis mamarias la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, por lo que no es exclusivo de los implantes mamarios”.

No existe ningún trabajo con evidencia científica suficiente para relacionar las enfermedades reumáticas o autoinmunes, directamente con la silicona. “De hecho, en la década del 90, la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos suspendió temporalmente el uso de implantes de silicona para estudiar esta posible relación, pero al no poder comprobarse relación directa, los implantes volvieron a tener aprobación para uso médico en los Estados Unidos y continuaron comercializándose en todo el mundo”.

Es importante aclarar que algunas pacientes con implantes mamarios pueden manifestar síntomas relacionados “fatiga crónica, dolores articulares y musculares, boca y ojos secos, y manifestaciones neurológicas, pero, como mencionamos, no se ha comprobado la asociación directa con los implantes de silicona”, destacó la institución.

¿Qué síntomas da el síndrome de Asia?

“El diagnóstico es complicado y por exclusión. La historia clínica y los antecedentes sirven para la sospecha. Hay una clasificación de síntomas o criterios para su diagnóstico, y entre los criterios mayores serían mialgias o debilidad muscular, artralgias o artritis, fatiga crónica, sueño no reparador, manifestaciones neurológicas, también pueden aparecer algunas manifestaciones cutáneas...”, destacó la doctora Nélida Grande Mieza, cirujano plástico y vicepresidenta de Cirugía Estética de SECPRE, a la revista Hola.

Igualmente señala que cuando “unes estos criterios junto con la exposición a algún estimulo externo, sumado a un tiempo de permanencia y unos datos analíticos, y que, luego, cuando este estimulo desaparece, toda la sintomatología mejora, ahí es cuando se puede dar el diagnóstico más aproximado”.

A opinión de la especialista, una vez es diagnosticado este problema es importante “la eliminación, del estímulo externo, por ejemplo, en el caso de la prótesis, sería su explantación y su capsulectomía, y tratamiento de la enfermedad autoinme si la desarrolla”.

También es importante señalar que “es posible que los pacientes que padezcan enfermedades autoinmunes, alergias, atopia o antecedentes familiares de este tipo, puedan tengan algún factor predisponente a presentar este tipo de patologías. Por este motivo, se los podría considerar grupo de riesgo, por lo que en estos casos, el cirujano podría considerar una interconsulta con un especialista en reumatología antes de decidir una operación de implante de prótesis”.

