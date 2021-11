Stealthing: qué es y por qué es tan peligrosa esta práctica sexual

En entrevista con la Revista Cromos, la sexóloga, escritora, speaker e instructora de mindfulness, Valeria de la Espriella, nos explica de qué se trata el stealthing, por qué es tan peligrosa esta práctica sexual, cómo evitarla y lo que puedes hacer si has sido víctima de este tipo de violencia.

¿Qué es stealthing?

VDLE: “Es una palabra de origen anglo que traduce ‘sigilo’ y se utiliza para describir un tipo de práctica dañina, en la cual el hombre durante la relación sexual se retira el preservativo sin el consentimiento de su pareja. Este tipo de violencia sexual, desafortunadamente, lleva mucho tiempo normalizada.

Incluso hay foros en donde se enseña a realizarla, de tal forma que la otra persona no se dé cuenta, por ejemplo: aprovechar en los cambios de postura. El stealthing representa romper el voto de confianza, es un atentado contra la autonomía reproductiva de la mujer y obviamente es una actividad no consensuada, una transgresión a su dignidad. En algunos países esta práctica es castigada por la ley”.

¿Por qué es tan peligrosa?

VDLE: “Al no utilizar un método anticonceptivo de barrera, las personas se ven expuestas a un embarazo no deseado y a infecciones de transmisión sexual. Aunque este tipo de práctica no se hace bajo coacción, se considera una forma de violencia.

Además, genera un impacto emocional, ya que la persona ha sido engañada, se siente traicionada y esto le produce malestar y una gran ansiedad”.

¿Cómo evitar esta práctica?

VDLE: “Es complicado, pues en medio del momento de pasión, no es sencillo darse cuenta de que la otra persona se quitó el preservativo. Además, porque se confía en esta y no se suele esperar este tipo de comportamientos. Por eso, es tan importante la educación sexual, hablar acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos, dejar de normalizar la violencia y visibilizar el tema, hablar del consentimiento y de lo trascendental que es para que las relaciones sean placenteras y sobre todo sanas.

Comprender que el consentimiento es específico, es decir, si me doy unos besos o acepto una invitación a salir, no quiere decir que he accedido a tener relaciones sexuales. Y si decido tener relaciones sexuales con esta persona, no quiere decir que le estoy dando autorización para que se quite el preservativo.

También es clave trabajar las resistencias que se tienen frente al uso de condón.

“No se siente lo mismo”: hoy en día se encuentran en el mercado condones ultrasensibles.

“Soy alérgico al látex”: actualmente se fabrican condones en poliisopreno o AT-10 para las personas con esta alergia.

“Es que me aprieta”: la oferta de condones es amplia y existen de diferentes tallas.

“No confías en mi”: es importante tener en cuenta que la confianza no nos protege de una ITS (infección de transmisión sexual).

Por otro lado, ahora, existen los llamados condones inteligentes que luego de colocados, se adhieren a la piel y solo pueden ser retirados cuando el pene está flácido, es decir, cuando la relación ha finalizado”.

¿Qué hacer si has sido víctima de stealthing?

VDLE: “Las primeras 72 horas son decisivas, por lo que se debe solicitar atención médica para que reciba el anticonceptivo de emergencia, tratamientos preventivos para el VIH y test para detectar infecciones de transmisión sexual. Así mismo, recibir apoyo psicológico en caso de sentirse afectada mental y emocionalmente”.