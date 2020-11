¿Batallas para empezar tu día? Averigua cómo empezarlo con el pie derecho con una sesión de actividad física matutina.

Hablamos con Samantha Clayton, Vicepresidenta de Rendimiento Deportivo y Educación Física Mundial de Herbalife Nutrition para saber como facilitar las mañanas y tener un buen día. “Me encantan las mañanas. Salto feliz de la cama con una sonrisa para prepararme una taza de té, sacar a caminar a mis perros e ir a la oficina para llegar al gimnasio. Y todo esto es antes de las 7 a.m. Para algunos esto podría sonar a tortura, especialmente si tienes dificultad para levantarte en las mañanas”, afirmó. Pero no es necesario iniciar la rutina a las 5:00 a.m., pero Clayton sugiere que consideres levantarte un poco más temprano todos los días hasta que puedas incorporar una sesión de actividad física matutina de 30 minutos.

Si puedes incorporar alguna actividad física a tu rutina matutina diaria, creo que empezarás a ver cambios pronto. Y lo que es más importante, puedes empezar a sentirte más positivo y productivo a lo largo del día. Entiendo que todos somos diferentes, y para ti a lo mejor el mejor momento para hacer ejercicio sea en la tarde. Sin embargo, existen algunos beneficios maravillosos al empezar el día con una sesión de actividad física. Con estos tres consejos, los más importantes para estar en forma, son un intento para convencerte a levantarte de la cama temprano.

Opciones más nutritivas de alimentos

Cuando empiezas el día con actividad física, tienes muchas probabilidades de tomar decisiones más nutritivas en cuanto a los alimentos a lo largo del día. Durante la mañana, es cuando las personas a menudo quieren alimentos dulces, con alto contenido de grasas y carbohidratos, porque sienten que este tipo de alimentos les ayudará a despertarse. Cuando inicias el día con opciones poco nutritivas, estás programando tu cuerpo para un día de altibajos de azúcar en la sangre. Los alimentos con alto contenido de azúcar pueden ser muy adictivos. Una vez que comienzas tu día con una dona, existe una mayor probabilidad de que sigas comiendo de una manera poco nutritiva todo el día.

Recibe una carga de energía con la actividad física

La carga natural de energía que brinda una rutina de actividad física evitará que consumas calorías innecesarias y alimentos poco nutritivos. Mucha gente con la que hablo dice que prefieren y conscientemente eligen alimentos frescos después de que han hecho actividad física. Una sesión de actividad física por la mañana para aumentar la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo hace que te sientas más alerta y positivo.

Evita el tráfico

Si tienes que viajar a tu trabajo durante el tráfico de la hora pico, considera inscribirte en un gimnasio que quede cerca de tu trabajo. Esto te ayudará a aprovechar tu tiempo en la mañana de manera más constructiva. Salir temprano de casa para hacer actividad física, en lugar de estar sentada durante los embotellamientos de tráfico, no sólo te ayudará a mejorar tu condición física, sino que los beneficios mentales y el alivio del estrés que experimentes podrían mejorar enormemente tu estado de ánimo. Si no puedes inscribirte en un gimnasio, considera llegar temprano a trabajar y salir a caminar.

Comprendo que durante los días soleados es mucho más fácil adaptarse a una rutina de actividad física por la mañana porque hay más luz, lo que te incentiva a salir al aire libre. Durante los días fríos, admito que la tentación de quedarse en la cama durante una hora más es mucho mayor, inclusive para los fanáticos de la actividad física matutina. Si creas el hábito de hacer actividad física temprano durante las siguientes semanas, cuando lleguen los días fríos no dejarás de hacerlo.