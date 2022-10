El motivo por el que no debes dejar que tu mascota te vea teniendo sexo

Sabemos que las mascotas, para muchas personas, son un integrante más de la familia, comparten con nosotros como si prácticamente fuera un ser humano. Sin embargo, hay una situación en la que no necesariamente tiene que estar presente tu perro o gato, cuando estás teniendo sexo.

Ese plan de “Netflix and Chill” en el que compartes con tu pareja, o simplemente la persona con la que tienes encuentros casuales, puede convertirse fácilmente en un momento más caliente e íntimo.

Pero en ese momento inicial de la faena puede que haya un espectador que no corresponde a la escena, tu mascota. Puede que muchos piensen que si sus amigos peludos los ven teniendo relaciones no pasa nada y la respuesta es la indiferencia, pero no es así, a continuación te contamos cuál es el problema con esto.

El problema con que tu mascota te vea teniendo sexo

La respuesta es muy sencilla, resulta que diversos especialistas han mencionado que los animales tienen la capacidad de detectar la sustancia química que los humanos segregan cuando quieren atraer a otra persona y que desprenden cuando sostienen relaciones sexuales, es decir, las feromonas.

Puede que hayas notado que cuando estás dándole al acto tu mascota muestra alguno o todos estos comportamientos: se te queda mirado a ti y a la otra persona. De repente, olfatea tus partes íntimas y las de tu pareja. Además, se pone en medio de ambos para interrumpir la relación sexual.

Los expertos mencionan: “Cuando se tienen relaciones sexuales hay un intercambio de fluidos, pero sobre todo las hormonas están literalmente a ‘flor de piel’ y esto es instintivamente atractivo para ellos”, otros veterinarios dicen: “Los perros huelen las partes íntimas y la principal razón es que ellos están olfateando información básica del otro como sexo, edad, salud y estado de ánimo de las personas, además de información sexual de la persona”, agregan.