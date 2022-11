Test para saber si estás en depresión

“A veces tendemos a confundirlos y esto contribuye a seguir construyendo mitos e ideas erróneas sobre la depresión, así como apoyar en la búsqueda de ayuda oportuna a quienes sufren depresión”, comentó Adriana Sofia Silva Silva, subdirectora nacional campo psicología y familias, COLPSIC.

Con el nacimiento del bebé, llegan muchos cambios en tu vida, que podrían hacerte sentir agobiada. Así puedes manejarlo Foto: Pexels

En entrevista con la revista Cromos la especialista Adriana Silva nos cuenta más sobre la depresión.

¿ Cómo saber si estoy deprimida?

Para saber si hay un estado de depresión, en primer lugar, se necesita acudir a un profesional en psicología y/o psiquiatría, para ser considerada depresión como un trastorno debe pasar por un proceso de evaluación y diagnóstico. Sin embargo, en el manual de psicodiagnóstico, quinta edición (DSM V) nos indica las siguientes características para pensar en una depresión:

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.)

Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación).

Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.)

Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).

Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo).

Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas). Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica.

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.

¿Qué recomiendan los psicólogos para la depresión?

Lo primero, comprender que hay situaciones de la vida cotidiana que pueden generarnos sentimientos de tristeza y que esto no es depresión.

Lo segundo, comprender que si estos sentimientos de tristeza se intensifican y nos impiden un funcionamiento normal, es necesario buscar ayuda idónea profesional.

Lo tercero, cuando es un trastorno como la depresión, es importante comprender que en la depresión influyen muchos elementos, familiares, relacionales, neurológicos, sociales, cognitivos, musculares y no es cierto como erróneamente se cree, que es un asunto de “falta de voluntad”, “baja autoestima” o “falta de oficio”, por eso es importante no juzgar a quien expresa sentirse tan deprimido, que el cuerpo no le da para levantarse de la cama.

Cuarto, buscar ayuda profesional, es lo mejor que podemos hacer, pues al haber un desequilibrio neuroquímicos y cognitivo, se requiere de farmacoterapia y psicoterapia conjuntas. Nunca automedicarse.

Quinto, el apoyo de la pareja, familia y amigos es fundamental. Sufrir de depresión puede ser muy solitario, porque la mayoría no comprende que es mucho más que simple falta de voluntad.

¿Qué test de preguntas nos recomienda para diagnosticar la depresión?

Ninguno, los únicos que pueden hacer un proceso de psicodiagnóstico de la depresión y aplicar test estandarizados, son los profesionales de la salud certificados psicólogos y psiquiatras.

Sin embargo, pueden guiarse de los criterios diagnósticos de la depresión del DSM V, para elaborar sus preguntas.

Test para saber si estás deprimido

