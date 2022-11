Por primera vez, Cristiano Ronaldo habla de la depresión por la muerte de su hijo

El futbolista Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, han pasado por unos meses difíciles al atravesar uno de los procesos más dolorosos que existen: la pérdida de un hijo cuando acababa de nacer.

Por primera vez, luego del anuncio de la partida de su bebé (el 18 de abril de este año), Cristiano Ronaldo concedió una entrevista para hablar sobre este difícil tema y cómo ha sido enfrentar este capítulo como familia.

“Me volví más paternal, más cercano a mis hijos”, afirmó Cristiano, relatando que fueron días de fuerte contradicción, al estar devastados por la pérdida de su hijo, a quien habían llamado Ángel, y al mismo tiempo sentir la felicidad del nacimiento de su melliza, Bella.

El futbolista aclaró que es consciente de que enfrentarse a una situación así de fuerte puede llevar a vivir una crisis de pareja, sin embargo, junto a Georgina, les ha sucedido todo lo contrario. “En mi caso, me volví más cariñoso con ella y con mis hijos y empecé a ver la vida de otra forma”.

¿Cómo les contó la noticia a sus hijos?

Lo primero que hicieron los niños al recibir a Georgina al llegar del hospital con la pequeña Bella fue preguntar por su hermanito. “Dijimos, vamos a ser honestos. Ángel ha ido al cielo”, explicó Ronaldo. Foto: Instagr

Una de las partes más duras del proceso, en medio de todas las aristas difíciles, ha sido el tener que contarles la noticia a los cuatro niños.

A su hijo mayor, Cristiano Jr., de 12 años, se lo contó antes que a los demás y lloraron juntos. Pero a los más pequeños, de 5 años, que aún no entienden estas cuestiones tan fácilmente, fue más complejo.

Lo primero que hicieron los niños al recibir a Georgina, al llegar del hospital con la pequeña Bella, fue preguntar por su hermanito. “Dijimos, vamos a ser honestos. Ángel ha ido al cielo”, explicó Ronaldo. Afirmó que Eva, Mateo y Alana Martina lo comprendieron y le hicieron frente a esta difícil noticia, apoyando a sus papás.

Además, dice Cristiano, los niños también tienen muy presente en su día a día a su hermanito. “A veces hacen algo y dicen : ‘Hice esto para Ángel’ y apuntan al cielo”, afirma con emoción Ronaldo.

Una de sus confesiones más fuertes y tristes es que guardan las cenizas del pequeño en su casa y que habla con él frecuentemente. “Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar”, afirmó el futbolista, mientras recordaba también la partida de su padre. “Las guardo conmigo en una pequeña capilla que tengo en el piso de abajo, las de mi papá y las de mi hijo”.

Cristiano ha dicho que no está en sus planes ampliar la familia, pero no ha cerrado la puerta a hacerlo en un futuro. Además, también habló de una posible boda con Georgina: “No está en mis planes ahora, pero en un futuro sí quiero. Georgina es muy fuerte. Nos ayudamos mucho. Es joven, pero sufrió mucho”, afirmó el futbolista, destacando la fuerza que ha tenido Georgina, desde su infancia y en estos meses de dificultad que han vivido.

