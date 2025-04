¿Tienes una estantería de libros? Ocho consejos para saber cómo organizarla

Llega la noche y quieres sentarte en tu sofá o sillón favorito a disfrutar un rato de lectura, pero te encuentras con que tu estantería no está organizada y no ubicas el libro que tenías pensado leer desde que saliste de trabajar. Quizá es un buen momento para ordenarlos, clasificarlos y así descubrir esos libros que hace tiempo no leías y darle otro aire a ese lugar.

No veas el ordenamiento como algo tedioso, más bien como la oportunidad de encontrar nuevas ideas o temas de lectura, además de compartir con otras personas esos libros que ya no repasas. Revisa y clasifica tu estantería, es un trámite sencillo. Si empiezas, haz el deber de completarlo, no dejes nada de orden pendiente para después.

“Lo ideal es que se ordenen de acuerdo a las necesidades y hábitos de lectura de las personas” indica la experta en orden Adelaida Gómez, de Orden Studio. No existe una estructura fija o por ley, depende de tus gustos y de cuán variada o abundante sea tu colección de libros.

Claves para organizar tu estantería de libros

Según María Jesús Revilla, experta en temas de decoración, interiorismo, arquitectura y diseño, debes comenzar con desocupar la repisa. Eso te permitirá tener una visión clara de cuántos libros tienes y evaluar el espacio disponible para ponerlos de manera ordenada.

Paciencia y amor, debes llenarte con esto para cuando vayas a organizar tu estantería. Fotografía por: Pixabay

Clasifica y ordena

Puedes organizar tus libros alfabéticamente, por autor o por título, dependiendo de tus preferencias. También puedes separarlos en categorías temáticas, como por ejemplo ficción, arte, arquitectura, historia o cultura. Así podrás encontrar más fácilmente los libros que estás buscando, y también hará que tu estantería tenga un aspecto más organizado y atractivo.

Descarta libros que ya no leas

Suele pasar que al ordenar la estantería te encuentras con libros que ya habías dado por perdidos u olvidados y que ya no sueles leer. Dónalos, regálalos o véndelos para que otras personas puedan disfrutar de ellos y así tengas más espacio en la repisa.

Visualiza el espacio y planifica

Este cálculo te ayudará a distribuir el espacio en tu estantería, permitiendo que los libros estén ordenados y fácilmente accesibles. Si quieres, deja zonas donde puedas colocar nuevos libros o decorar con elementos que le aporten estilo a tu aparador.

Decora con los libros

¿Quién dice que siempre deben ir de forma vertical? Estos pueden ser parte importante de la decoración de un espacio, por eso no dudes en ser creativo al colocarlos. Opta por apilar los más grandes en horizontal y crear una base visual interesante, o agrupar colecciones por colores para darle un toque estético. Cambiará la apariencia de tu lugar de lectura.

Organiza por el uso que les das

“Sitúa los libros que más usas lo más cerca posible de donde trabajas o lees”, sugiere Maite Albañil, fundadora de Kitorganizer. De esta forma los tendrás a la mano cada que quieras disfrutar de la lectura y cuando la hayas finalizado, dale paso a otro que esté en otra zona de la estantería.

Sujetalibros o complementos decorativos

Si quieres retomar un libro que estabas leyendo, pero no quieres dañar la estética de la estantería, Revilla sugiere que junto a él coloques un objeto determinado o dejar que sobresalga algo desde la repisa, como por ejemplo usando los sujetalibros. Así verás rápida y fácilmente el libro que venías leyendo.

Organiza por formato o tipo

Considera los libros de bolsillo en una sección, los de tapa dura en otra, los libros electrónicos o revistas en otro espacio, ya que esta forma de organización te ayudará encontrar fácilmente los libros según el formato que estés buscando.

Crea una estantería temática

Si hay un libro o tema en particular que te llame la atención o te guste mucho, decora una sección del aparador con ese tema, te facilitará la búsqueda de libros relacionados y le darás un toque personalizado a tu espacio de lectura.