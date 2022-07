Tos seca: 4 remedios caseros que te ayudarán a eliminarla

Para despejar la garganta y los pulmones de irritantes, el cuerpo hace uso de la tos con el fin de cumplir esta función.

Por lo general, una tos seca ocasional no genera preocupación, sin embargo, si esta llega a ser recurrente, puede estar indicando una afección de salud a la que se le debe prestar atención.

¿Qué es la tos seca?

La web de salud Medical News Today señala que “Una tos seca o, a veces, con cosquilleo es una tos que no produce flema ni moco. La tos seca puede causar una sensación de cosquilleo y a menudo se debe a la irritación de la garganta. Los médicos generalmente se refieren a la tos seca como tos no productiva. Por el contrario, una tos húmeda o productiva provoca flemas que ayudan a despejar las vías respiratorias de irritantes”.

Igualmente “una tos no productiva, también conocida como tos seca, no produce flemas ni mucosidad. Son varios los motivos por los que puede dar tos seca, desde las alergias hasta el reflujo ácido, pueden causar la tos seca. En algunos casos, no existe una causa razonable”, indica por su parte Healthline.

Otros síntomas pueden ser:

Acidez estomacal

Dolor de pecho

Resfriado

Regurgitación de comida o de un líquido agrio

Sensación de una protuberancia en la parte posterior de la garganta

Tos crónica

Asma

Dolor crónico de garganta

Ronquera leve

Dificultad para tragar

Remedios para tratar la tos seca

Por consiguiente, para tratarla se puede usar:

1. Té con miel

Según estudios, la miel es uno de los alimentos que más aporta para la garganta. “Para usar la miel como tratamiento de la tos, mezcla 2 cucharadas con agua caliente y un té de hierbas. Bebe esta mezcla una o dos veces al día”, destaca el medio mencionado anteriormente.

2. Gárgaras de agua con sal

Este remedio simple es uno de los más efectivos para tratar el dolor de garganta y la tos húmeda. “El agua con sal reduce las flemas y la mucosa en la parte posterior de la garganta, lo que puede disminuir la necesidad de toser”.

3. Jengibre

El jengibre podría facilitar la tos asmática o seca, ya que tiene propiedades antiinflamatorias. También podría aliviar las náuseas y el dolor. “Prepara un té de jengibre con 20-40 gramos de rebanadas de jengibre fresco a una taza de agua caliente. Deja que se enfríe durante unos minutos antes de beberlo. Añade miel o zumo de limón para mejorar el sabor y calmar aún más la tos”, destaca Medlineplus.

4. Tomillo

El tomillo tanto para cocinar como para remedios medicinales. “Es un remedio común para la tos, la irritación de garganta, la bronquitis y los problemas digestivos. Para tratar la tos con tomillo, busca un jarabe específico que contenga este tipo de hierba. De forma alternativa, prepara una taza de té y añade dos cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Deja reposar 10 minutos antes de filtrar y beber”.