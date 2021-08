Tratamientos, tips y técnicas para el cabello en festival online gratuito

Además de reunir las experiencias de 24 de los estilistas más destacados en el continente, el festival Hairdressers United Latam tiene este año un propósito social: recaudar fondos a través de los usuarios y donaciones durante la transmisión. “Lo recaudado será devuelto a la comunidad con un porcentaje igualado en especie por Henkel Beauty Care Professional, a través del proyecto It Gets Better Latinoamérica, organización que busca inspirar a la población LGBTQ+ a través de historias que muestran que hay esperanza y que todo mejorará”, explicaron los organizadores del evento online.

Algunos de los invitados de diferentes países son Marco Lavin compartiendo por primera vez en la región STMNT Grooming Goods, Paola Rascon, Sexy Hair Visionary Team Member, asombrará con su Easy Up Do, Pamela Voguel y Peter Menezes mostrarán que la belleza no tiene reglas con Authentic Beauty Concept, Marcio Carvalho compartirá cómo resaltar los cabellos rizados en Brasil con Tec Italy, Florencia Ribero y Pilar Ortega demostrarán sus técnicas de color de la mano de Schwarzkopf Professional y abordando temas de negocios estará Myriam Santana, que contará cómo logró rentabilidad con su experiencia con NBC.

El Hairdressers United obtuvo el año pasado el Guinnes World Record por conseguir el seminario de educación capilar en línea más largo transmitido a través de Internet, logrando más de 27 horas de contenido transmitido en vivo continuamente. Si eres un profesional del cabello o quieres aprender más sobre las diferentes técnicas que están en boga solo debes ingresar al siguiente link https://hairdressersunitedlatam.com/ y registrar tus datos para acceder al contenido . Cada 15 minutos, un experto compartirá sus mejores tips desde su área especializada. Una vez finalizada la transmisión en vivo, quedarán las memorias publicadas.