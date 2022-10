Tres razones por las que no es recomendable cargar el celular en el carro

La carga de la batería hace que el rendimiento del celular disminuya con el tiempo, sin importar cómo lo carguemos, pero hacerlo en el carro puede traer consecuencias tanto para el vehículo como para el celular. Para descubrir por qué los expertos recomiendan no hacerlo, están estas tres razones convincentes:

1. Los puertos USB no tienen la potencia necesaria

Los puertos USB incluidos en los carros generalmente están dispuestos para conectar una memoria y poner música, ya que la potencia que se requiere para esto es muy baja. Estos puertos no tienen la capacidad para cargar el teléfono y por esto toma tanto tiempo en encender, o subir el porcentaje de carga. Peor aún si se utiliza el GPS o para llamar. la potencia de salida de la batería del carro no siempre es constante y no está optimizada para el teléfono.

2. Se consume más gasolina que cuando no lo usas

Otra desventaja es que indirectamente el celular estaría ‘consumiendo’ la gasolina del carro, pues usa la energía de la batería y aunque el consumo no es muy significativo en trayectos cortos, en los más largos podrás notar que habrá una disminución significativa.

3. Desgasta la batería del carro

Por la misma razón, es posible que pongas en peligro la batería de tu carro, e incluso, de descargarla en cualquier momento mientras vas andando. Te puedes varar y puede dejarte en una situación más complicada.

¿Sirven los adaptadores para cargar el celular?

Si y no. El encendedor de cigarrillos generalmente proporciona 12V de potencia, mientras que los teléfonos inteligentes generalmente usan 5V, y si es un buen adaptador, puede regular el voltaje de manera segura. Sin embargo, si el adaptador no funciona correctamente o no pertenece al fabricante del teléfono, podría enviar demasiada energía al celular y dañarlo. Puede haber también sobrecargas o picos repentinos de energía que pueden dañar el celular para siempre. Si usas un adaptador defectuoso, esto podría llevar a que la batería se sobrecaliente y se dañe. Depende tanto del teléfono, como del adaptador, como de la edad o antigüedad del vehículo.

¿Cuál es la solución?

Si tu carro cuenta con sistemas como Apple Carplay, Android Auto o MirrorLink no tienes de qué preocuparte, no habrá daño en el teléfono ni en el vehículo, pues estos sistemas permiten que el celular se cargue de manera correcta.

Sin embargo, para evitar inconvenientes, recomendamos su uso de manera esporádica y solo en emergencias, ojalá cuando tengas suficiente gasolina y tu carro esté en un estado óptimo. Para lo demás, es mejor comprar una pila externa, y no olvidar cargar tu celular antes de salir de casa, especialmente, si te vas de vacaciones y te espera un largo camino.

