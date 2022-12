Trucos para que tu gato no dañe tu árbol de Navidad.

Con la llegada de la Navidad hay una variedad hogares que se proponen decorar el entorno con el fin de traer al recinto un ambiente de felicidad y armonía. Esta época, favorita para muchas personas alrededor de la Tierra, ha logrado que los pesebres y los árboles sean siempre la tendencia en decoración para el último mes del año.

Las luces, los muñecos con cascabeles y otros adornos colgantes, son los objetos que se vuelven atractivos para nuestros gatos y que, aunque parezca divertido, es mejor mantener los mininos alejados para evitar que se lastimen o dañen el engalanamiento del hogar.

Aunque todas nuestras mascotas son diferentes, existen algunos consejos con los que es posible evitar que nuestro gato, en medio de la exploración y el juego, dañe la decoración y se lesione.

Consejos para que tu gato se aleje del árbol de Navidad

El portal de la fundación Affinity, especializada en trato y relaciones con los animales, ha listado una serie de trucos que puedes seguir para cumplir el objetivo:

Piensa bien el lugar en el que estará ubicado:

Si existe en la casa una habitación a la que el gato no le es posible entrar, puedes poner allí el árbol. También, se puede recurrir a cerrar las puertas en las que está ubicada la decoración para que nuestro felino no destroce nada mientras no es controlado.

Así mismo, te recomendamos que el árbol se ponga en una esquina, alejado de otro tipo de muebles que pueden servir como trampolín hacia el adorno.

Asegura el árbol

Una vez escogido el lugar, lo mejor que puedes hacer es asegurarlo para prevenir accidentes en caso de que el gato salte sobre él.

Existen diversos métodos para seguir este truco, por ejemplo, es posible que utilices cables que rodeen el tronco del árbol de un extremo y, con el otro lado de cuerda, ancles con fuerza el palo a una pared. Así, no habrá posibilidades de caída.

Ten precaución al momento de escoger los adornos

Por naturaleza, los gatos son animales curiosos, por lo que, al no ver el árbol en la casa el resto del año, querrán acercarse a él para conocer el objeto. Sin embargo, es posible que disminuyas un poco su atención si, por ejemplo, evitas los brillantes y colgantes en exceso.

Además, en este punto, ten en cuenta que algunas de las decoraciones pueden ser tóxicas para el minino, por lo que existen sustancias o rociadores que se pueden aplicar a ellas para repeler nuestro gato y que así, no se haga daño a sí mismo.

También, según Affinity, es importante que cada pieza que pongas en el árbol sea irrompible como las de madera.

Mantén el gato distraído

Durante el día es posible crear sesiones de juego para que el gato disminuya su interés en el árbol y se centre en otro tipo de actividades. Para ello, puedes dejar juguetes a su disposición y crear estructuras en donde él pueda saltar y rascarse.

Ten en cuenta que, como ya hemos mencionado, todas las mascotas son diferentes, por lo que si se presentan lesiones en su cuerpo o no sé conocen a profundidad aquellas sustancias que pueden perjudicar al minino de la decoración navideña, se debe consultar con el veterinario.