El mito del vaso de agua y otras verdades de los alimentos que adelgazan

¿Has escuchado del agua con limón, del vinagre de manzana o de las semillas de chía como los “métodos milagrosos” para deshacerte de esos kilos de más? Aunque todos estos alimentos tienen propiedades beneficiosas para el organismo, en su gran mayoría no sirven para quemar la grasa a ninguna hora del día.

Semillas de chía y lino

Son una excelente fuente de fibra, pero su función principal no está en propiciar la pérdida de peso, sino en mejorar el tránsito intestinal. Su consumo, que suele hacerse luego de que son dejadas en agua la noche anterior, produce sensación de saciedad, por lo que se come menos. También cuando se acude a la trituración y se les saca el aceite, este ayuda a bajar el colesterol malo, a subir el bueno y a disminuir los triglicéridos, pero no a quemar grasa.

El mito del vaso de agua

Un vaso de agua antes de cada comida no nos ayudará a bajar de peso, pero sí generará la sensación de saciedad, lo que hará que comamos menos.

Agua tibia con limón

Mónica Acha, nutricionista, dietisra y tecnóloga de los alimentos, explica lo siguiente: “Es totalmente falso y sin sentido que ayude a quemar la grasa. La parte buena del agua tibia con limón para todas esas personas que les cuesta consumir agua es que están forzándose a tomarla. El agua les viene muy bien, y el limón aporta vitamina C, que nuestro cuerpo no fabrica ni almacena. Ningún alimento quema las grasas. Lo que realmente lo hace es cuando nuestro metabolismo las utiliza como recurso energético. Eso lo podemos conseguir con un déficit calórico. Es decir, comiendo menos calorías de las que nuestro cuerpo quema o las podemos consumir con el tipo de dieta cetogénica, que utiliza las grasas como combustible”.

Para la especialista, el limón no va a hacer ninguna de estas dos funciones: no elimina los hidratos de carbono ni fuerza a nuestro organismo a utilizar las grasas que tiene de reserva. El origen de este mito podría ser las campañas que ofrecen los productos de limpieza a los que se añade limón como un perfecto desengrasante: “Pensamos que si el limón elimina la grasa en un plato, entonces deberá hacerlo igual con la del cuerpo.Lo que realmente sucede, si nosotros ingerimos zumo de limón con agua en las mañanas, es que estamos llenando un poquito el estómago antes del desayuno, lo que quiere decir que nos vamos a sentir más saciados, con un importe calórico bajo, y eso sí nos puede ayudar a producir un déficit de calorías cuando hacemos ese cambio en nuestra alimentación”. sostiene.

El café y té verde

Los dos tienen un efecto termogénico que acelera el funcionamiento del metabolismo, pero este es insignificante y no contribuye a moldear nuestra silueta en poco tiempo. Desafortunadamente, no existen alimentos con la propiedad de adelgazar. Lo que mejor podemos hacer es mantener una dieta equilibrada, acompañada de la práctica de ejercicio físico de forma habitual.

Alimentos milagro

No existen para los expertos en nutrición. Recurrir a opciones fáciles demuestra las pocas ganas de implementar un cambio real. La ruta para tener un peso saludable es saber alimentarse.

