Una psicoanalista habla de los duelos amorosos interminables, de muchas temporadas

Muchas personas viven el final de una relación como un fracaso personal porque han volcado buena parte de sus expectativas de vida con esa persona. Aunque imponen el contacto cero y siguen con su vida, algo les impide volver a involucrarse emocionalmente. La psicoanalista Alejandra Moreno Porto explica por qué es importante enfrentar los duelos no resueltos.

Tomar distancia radical de una expareja y continuar cultivando las pasiones personales no es sinónimo siempre de haber superado una ruptura. Después de uno, cinco o más años puede seguir vivo el fantasma del amor ido a nivel inconsciente, pues hay situaciones que marcan la experiencia vital más de lo que se cree. Muchas personas no dimensionan hasta qué punto esto condiciona sus vidas porque prefieren no hablar de ello y aprenden a vivir así. Sin embargo, cerrar bien una separación es un paso importante para rehacer la vida sentimental y construir paz interior.

Si ha tenido otras relaciones, pero su expareja sigue ocupando incisivamente sus pensamientos y se siente frecuentemente divagando en el pasado, es posible que la ruptura no se haya resuelto. Fotografía por: pixabay

¿Cómo saber si se está enfrascado en un duelo amoroso no resuelto? Alejandra Moreno Porto, psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en duelo y separaciones desde una perspectiva psicoanalítica, dice que un síntoma común es tener pensamientos incisivos sobre lo que se perdió tras la ruptura.

“No poder resolver un duelo implica pensar que las posibilidades se van con el otro. Es decir, el otro se lleva mi posibilidad de amar, mi posibilidad de sentir ternura, mi posibilidad de estar alegre. Si creemos que esa persona se llevó la posibilidad de goce, no habrá entonces posibilidad de gozar con otra. Esa considero que es la mayor complicación de una persona cuando no ha superado la ruptura”.

Al producirse una separación, no sólo se tiene que elaborar la pérdida de la persona amada, sino también de todos los planes, sueños e ilusiones que se construyeron con ella. Volver a sentirse bien, en disposición para volver a amar, no sólo es cuestión de tiempo: es importante atravesar por el proceso de duelo de la forma más disciplinada y sana posible.

“Hay que evaluar qué está sucediendo en cada persona. Cada caso es diferente. No obstante, los duelos implican recordar situaciones dolorosas y hacerse preguntas dolorosas, para entender lo bueno y lo malo que hubo en la relación y, sobre todo, por qué terminó. Luego de atravesar ese camino, se puede ver que la partida del otro no implica la muerte propia y se puede buscar una nueva posibilidad de relación”, apunta Moreno Porto.

La psicoanalista insiste en que la sanación no llega por arte de magia y recomienda asistir a terapia por una razón: “Tenemos muchas resistencias a conocer la verdad. Cuesta encontrar respuestas de por qué, por ejemplo, se eligen personas con las que se termina roto. ¿Qué lleva a relacionarse con determinadas personas? En sesión no hacemos un juicio, sino que abrimos una incógnita en la mente para tratar de entender, y así, tiempo más tarde, la gente empieza a relacionarse con otro tipo de personas”.

Si bien no hay fórmulas para superar una ruptura y tampoco conviene imponerse estar bien cuando las cosas no lo están, hay cosas que favorecen la elaboración del duelo, como ocupar la cabeza en actividades que generan placer e intensidad (leer, viajar, hacer deporte, entre otras). “También considero clave estar bien acompañado. ¿Qué significa esto? Poder conversar con alguien sobre lo que afecta sin sentirse juzgado”.

Aceptar que la relación ha terminado y que se puede vivir sin el otro es fundamental para recobrar la ilusión y sentirse fuerte para iniciar la reconstrucción de una nueva vida. Cuando termina esta etapa y llega alguien nuevo, es común que miedos del pasado aparezcan en el presente, sobre todo cuando pasó poco tiempo entre una relación y otra. ¿Qué se puede hacer para sobrellevar el miedo a volver a sufrir?

Moreno Porto considera importante aprender a diferenciar la historia con una persona y la historia con otra. “El objetivo es ver al otro con todas sus particularidades. Darle la posibilidad a esa persona de que nos conozca y nos entienda, pero también de conocerlos y entenderlos”.

