Usa maicena para eliminar la grasa del piso de tu casa

La maicena no sólo es un ingrediente prefecto para tartas y para salsas, o para grandes preparaciones, sino que también puede ayudarte en algunas tareas del hogar cuando no quieres seguir gastando dinero en productos de limpieza que son costosos y que no sabes si realmente van a funcionar. Una de sus super funciones es eliminar la grasa pegada del piso y también, las manchas o pegotes difíciles de limpiar.

Te puede interesar: Colágeno: mejores tipos de colágeno para el cuidado de los huesos

Aunque creas que esto solo va a hacer un mayor desastre en tu cocina, la realidad es que la maicena te va a ayudar de maravillas y va a servirte más de lo que crees para por fin quitar del piso manchas pequeñas, o pegotes de bebidas que quizás se te hayan regado, o incluso, el desgaste natural de la suciedad del uso del día a día. El piso, ya sabemos, necesita mucho mantenimiento pues es apenas natural que la suciedad se acumule.

¿Cómo usar la maicena para quitar la grasa del piso?

Este truco te ayudará con la limpieza de la cocina, con la ventaja de que es ya de por sí un producto económico que quizás ya tengas en la despensa o alacena de tu cocina. Este remedio se puede llegar a convertir en uno de tus favoritos para dejar el piso impecable.

Necesitarás:

· Un chorrito de vinagre blanco

· Dos cucharadas de maicena

· 1 cepillo de dientes sin utilizar

La razón de usar estos ingredientes es porque el almidón que contiene la maicena absorbe y es un gran desengrasante, mientras que el ya debes saber que el vinagre es uno de los mejores desinfectantes que existen para la limpieza en general, desde tu cocina, hasta el piso y el baño o las ventanas.

Procedimiento para desengrasar el piso con maicena

1. Lo único que debes hacer es una mezcla con el vinagre blanco y la maicena y formar una pasta. Recuerda que deben ser dos cucharadas por un chorrito de vinagre.

2. Revuelve muy bien y aplica esta preparación en las manchas del suelo.

3. Deja actuar por unos 10 a 15 minutos y luego frota con un cepillo de dientes que ya no uses o una esponja, y verás que pronto desaparecerá. Para que veas una mejoría constante puedes hacerlo varias veces en tu rutina habitual y será más difícil que la grasa se pegue al piso.

Así verás que esta pasta de vinagre y maicena podrán eliminar de a poco toda la grasa del piso y así tendrás una superficie super limpia y libre de manchas. Quedará reluciente y además podrás repetirlo todas las veces que quieras, pruébalo, te sorprenderás y verás que es super eficiente.

Te puede interesar: Presión arterial: 5 consejos para controlarla de manera adecuada