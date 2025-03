Viviendo al ritmo de una líder: así es Leila Victoria

Suena la canción La vida es un carnaval de Celia Cruz, mientras más de 40 personas se mueven siguiéndole el paso a una mujer delgada con tono y voz segura. Están en una zona comunal de Grandeza II, de Hogares Soacha, y quien habla es Leila. El grupo que dirige son “Los Rumberos”, una comunidad que se ha fortalecido al son de la actividad física.

El nombre “Rumberos” nació porque todas las clases tienen música. “No importa si estamos levantando pesas o usando bandas, siempre hay ganas de moverse. Aquí nadie se siente solo. Nos apoyamos, nos motivamos y nos cuidamos. Eso es lo que hace que este grupo sea tan especial”, relata Leila a Cromos.

No hay mal que por bien no venga

“Tuve una pérdida muy grande en Bogotá durante la pandemia. Era nuestra casa de cuatro pisos, muy hermosa, con parque al frente, con parqueadero. Y por malos manejos hipotecarios la tuvimos que vender, porque cuando me di cuenta estábamos muy colgados”, relata mientras sus ojos oscuros parecen llenarse de más fuerza.

Recuerda que, como mujer de fe, ella se puso en oración. “Le pedí a Dios de rodillas y le dije, necesito salvar algo. Entonces vendimos la casa, y así pudimos librarnos de esa deuda, de ese gran problema”.

Con ese paso retador resuelto, Leila y su esposo llegaron a Hogares Soacha, de Compensar. “Uno de mis hijos tenía aquí un apartamento solo y yo me puse en la tarea de traer el trasteo y hoy cuatro años después seguimos aquí”.

Y durante este último tiempo, han sonado nuevos ritmos en la vida de esta madre de 6 hijos que, sin querer la han llevado a convertirse en referencia de la nueva comunidad en la que vive.

“Llegar como una forastera es duro, al comienzo desconocía las direcciones, me sentía sola, desubicada. Pero en el conjunto me di cuenta de que estaba rodeada de Compensar, como cuando mis hijos iban a las escuelas de fútbol y natación. Volvía a estar con personas que compartían mis intereses y con oportunidades para crecer. Y ahora soy muy feliz acá”, expresa con satisfacción.

Un proyecto para renacer

En 2020 Leila tenía planes diferentes a los de ser líder de Hogares Soacha, es más no sabía que este proyecto representaría un cambio total, lo que, si tenía claro, era que su corazón ardía. “Me pregunté, ¿cómo va a ser mi renacimiento en Soacha?, sentía como si fuera un volcán en erupción. Para mí fue un renacer en todos los sentidos”, recuerda en Cromos.

Y cuando Leila habla de renacer se refiere a esas acciones que paso a paso la han convertido en quien es hoy. “Vi un aviso en mi conjunto sobre clases para hacer ejercicio. Yo dije, uy que rico y me anoté. Desde pequeña he sido muy activa”, agrega con emoción.

Entonces, esta nueva vecina participaba en las sesiones de entrenamiento, tocaba puertas, invitaba a la gente y gestionaba los espacios necesarios para que las clases pudieran realizarse con regularidad. “Quería que más personas sintieran los beneficios del ejercicio, así que salía a buscarlas. Cuando algo me apasiona, me entrego al cien por ciento”, expresa con orgullo.

Su trabajo voluntario rindió frutos. Logró que se aumentara la frecuencia de las clases y que más vecinos se sumaran a la actividad. Luego, gracias a su genuino liderazgo se postuló para el diplomado de la Fundación Universitaria Compensar.

Con su formación, pasó de ser una entusiasta del ejercicio a una instructora comprometida. Su enfoque se basó en la inclusión; adaptó cada sesión a las necesidades de sus participantes, desde jóvenes hasta personas mayores. Su capacidad para integrar a todos hizo que su grupo creciera y se consolidara como un referente en la comunidad a través de “Los Rumberos”.

Además del deporte, Leila también encontró en la sostenibilidad ambiental otra motivación. Aprendió sobre el impacto del reciclaje a través de cursos y capacitaciones en Hogares Soacha. Uno de sus proyectos significativos fue la elaboración de un vestido con materiales reciclados para un desfile comunitario. “Lo hice con plástico, hojas de revista y papel de cuadernos viejos de mi nieto. Me sentí orgullosa, me sentía como una diosa”, agrega mientras enseña con sus manos la forma del atuendo.

A sus 60 años, Leila mantiene una actitud enérgica y de aprendiz. “Yo no tengo la edad que dice mi cédula. Me siento joven, con ganas de seguir, de aprender más, de ayudar más, me siento orgullosa de ser mamá, de dar ejemplo”, concluye con la actitud que la caracteriza.