WhatsApp: ahora podrás ocultar que estás en línea

Cada vez más las actualizaciones de WhatsApp se han hecho más visibles en los últimos meses para mejorar la experiencia de los usuarios es una de las aplicaciones más usadas en el mundo.

Cómo ocultar que estás en línea en WhatsApp

Pensando en la seguridad y privacidad de los usuarios, la herramienta de mensajería instantánea ha lanzado una actualización que permitirá que los usuarios puedan ocultar que estás ‘En Línea’ a todos tus contactos.

Lo bueno de esta opción que brinda WhatsApp es que su intención es que los usuarios puedan elegir cuál contacto desea que lo vea ‘En Línea’ y cuales no.

Actualmente, la red de mensajería solo permite elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la fotografía de perfil, la información del contacto y los estados. Se espera que esta actualización esté funcionando al finalizar el segundo semestre de este año.

Así lo dio a conocer la página web especializada en WhatsApp WABetaInfo quien indica que la compañía dentro muy poco permitirá ocultar ese estado, escuchando las suplicas de los usuarios que hacían a la aplicación para que desarrollara el cambio.

El medio indica que esta funcionalidad está aún en desarrollo, e incluso todavía no se encuentra disponible en las versiones beta, es decir, que está en prueba por el momento.

Actualmente cualquier persona puede ver si estás conectado a WhatsApp cuando leen en tu perfil la palabra ‘En línea’ y dentro del sistema de privacidad se puede elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados que subes.

Algunos usuarios tienen motivos por los cuales no quieren aparecer ‘En línea’, una de las razones es que no quieren ser molestados por otras personas en horarios no laborales o acosados por esa persona o usuarios que quieren conocer a qué horas te desconectaste de la aplicación.

Aunque WhatsApp tardó casi 13 años en hacer esta actualización, otros servicios de mensajería ya lo usan.

Cómo eliminar la ‘última vez que te conectaste’ en WhatsApp

Para que nadie pueda ver la última vez que te conectaste a la app, deberás hacer lo siguiente en el caso:

Si cuentas con un dispositivo Android, esto debes hacer:

Abre tu WhatsApp.

Dirige la mirada hacia la zona superior derecha, y pulsa sobre el símbolo de tres puntos.

Entra en “ Ajustes ”.

Después ve a “ Cuenta ” y luego a “ Privacidad ”.

Pulsa sobre el apartado llamado “ Hora de últ. vez ” y selecciona “Nadie”.

También puedes elegir

