WhatsApp: esta es la manera de cambiar el color de la aplicación

Cabe destacar que está función solo está disponible si descargas en tu celular WhatsApp Plus, una versión no oficial de la aplicación. La herramienta te brinda una paleta de colores que puedes elegir para tu fondo.

Esta opción de cambio de fondo de color existe actualmente para la aplicación Telegram, así que WhatsApp Plus quiso innovar con esta nueva opción para sus usuarios.

WhatsApp: nuevas actualizaciones de privacidad Foto: Pixabay

Hay que tener en cuenta que Whatsapp Plus es una app que cuenta con versiones no oficiales a la original, que permiten al usuario jugar con distintos recursos no disponibles en la original. Este tipo de herramienta puedes encontrarla en versión tanto para Android como para IOS.

Una vez hecho eso se deben seguir una serie de pasos:

Esta es la manera de cambiar el color en la aplicación de WhatsApp

El primer paso es descargar WhatsApp Plus.

Después de la instalación, tendrás que poner tu número de celular y el código de verificación.

Dirígete a “Ajustes” dentro de la aplicación.

Luego deberás entrar en “Configuración de WhatsApp Plus” .

Ingresarás a un menú completamente distinto de WhatsApp.

Debajo de la pestaña de “Temas” hay otra que dice “Tema DIY” .

Púlsala y se te brindará todos los apartados habidos y por haber en WhatsApp c omo una completa paleta de colores.

Elige un color y cuando finalices, deberás guardar el tema configurado.

Ahora observarás que WhatsApp Plus habrá cambiado de color.

Importante que siempre mantengas ‘WhatsApp Plus’ actualizado en todo momento para que no te pierdas ningún cambio que se realice. Esta es una plataforma similar, pero no es de Marck Zuckerberg, dueño de Facebook, ni tiene relación con la aplicación original.

Es una herramienta muy sencilla de usar, aunque los usuarios siguen esperando que la aplicación muy pronto llegue el WhatsApp original.

Otro truco que te enseñaremos será cambiar de negro el logo de WhatsApp

Aunque no puedes cambiar el logo manualmente desde la aplicación, es recomendable que descargues una que te ayude a cambiar de manera fácil el color, en este caso será ‘Nova Launcher’.

Paso a paso para cambiar el logro verde a negro de WhatsApp

-Descarga la aplicación ‘Nova Launcher’

-Define qué temas quieres hacer en la aplicación, en este caso el cambio de logo

-Busca el logo de WhatsApp en negro en tu galería del celular, recuerda que esta imagen debe tener formato PNG y que esté en transparencia para que funcione.

- Ve al ícono de WhatsApp y lo presionas durante 2 segundos.

-Después de presionar el ícono de la aplicación, eliges la imagen que ya descargaste y ajustas sus dimensiones y listo ya puedes dejar el verde atrás.

*Recuerda que puedes hacerlo con otro color, lo único que debes tener en cuenta es que la imagen que selecciones tenga las dimensiones y el formato correcto.