WhatsApp: seis funciones nuevas para los usuarios

WhatsApp es la aplicación de comunicación más utilizada por las personas en todo el mundo gracias a su fácil uso. Es la plataforma que ayuda para que todas las personas se comuniquen desde cualquier parte del mundo.

Con el paso del tiempo, la aplicación de mensajería ha ido realizando cambios para brindar una mejor experiencia de usuario sin sobrepasar los límites de la seguridad de datos.

Seis novedades de WhatsApp

La app está desarrollando nuevas funciones para mejorar la experiencia de usuario y hacerla un poco más fácil de manejar.

Anteriormente, la aplicación señaló que la reacción la podrán hacer los usuarios a cualquier tipo de contenido recibido o enviado, esto quiere decir, fotos, videos o audios. Esta herramienta es casi igual que las reacciones de Facebook, las cuales resumen algunas emociones.

Lo primero que debes revisar es el estado de actualización de la plataforma. Una vez lo hayas hecho, podrás empezar a probar esta opción de manera fácil y rápido.

WhatsApp brinda todas las herramientas para enlazar a las personas y sus novedades están interesantes. Foto: Pexels

Según lo detallado por la web de tecnología Ámbito “al reaccionar, debajo del mensaje, aparecerá el emoticón seleccionado. Simplemente hay que mantener pulsado de modo continuado en el mensaje para que aparezca una ventana horizontal con el menú de emojis”.

Enlaces de llamada

WhatsApp 2.22.21.13 para Android permite generar enlaces únicos que sirven como invitación a llamadas de voz y de vídeo, de modo que otras personas puedan unirse a ellas.

Cambiar la visibilidad del estado “En línea”

WhatsApp para Android y iOS: la función que permite ocultar que estás “En línea” al resto del mundo ya comienza a llegar a todos los usuarios de WhatsApp con la última versión de la app.

Creación de encuestas

WhatsApp beta 22.21.0.70 para iOS/WhatsApp Beta 2.22.21.16 para Android: función que permite crear encuestas en los chats.

Modos de cámara

WhatsApp beta 2.22.21.8 para Android: opción en desarrollo que permitirá cambiar el modo de cámara (foto o vídeo) rápidamente, sin necesidad de mantener pulsado el botón de obturador para grabar un vídeo como sucede ahora.

Soporte para la API “No molestar”

WhatsApp beta 2.22.21.10 para Android: WhatsApp incluirá soporte para la API “No molestar” de Android, de manera que las llamadas recibidas cuando el modo esté habilitado no sonarán, y aparecerá un aviso que indicará al usuario que las llamadas no han sonado debido a que el modo no molestar estaba activo.

Mensajes guardados

WhatsApp beta 2.22.21.12 para Android: función en desarrollo que permitirá mantener mensajes guardados aunque estos sean eliminados. Solo los administradores de un grupo podrán elegir qué mensajes se guardan, y cuáles no.

Además de estas opciones, se conoce que WhatsApp está desarrollando nuevas funciones relacionadas como el envío de archivos más grandes, cambios en el modo oscuro, encuestas, una nueva interfaz de contactos, entre otras.

