¡Cuidado! Si recibe este mensaje es porque le quieren robar su cuenta de WhatsApp

Cada vez es más recurrente que usuarios de WhatsApp alerten de mensajes sospechosos que les llegan a sus cuenta. En los que, supuestamente, les escribe el soporte técnico de la aplicación. Pero en verdad es una persona malintencionada.

El mensaje dice: “El soporte técnico de WhatsApp informa: su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que fue usted quien realizó la operación, diga SI si su respuesta es negativa debe ser NO, si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de WhatsApp se eliminará por su seguridad y la de otros usuarios. Para más información contáctenos (e insertan un enlace que parece ser de la aplicación)”.

Para darle credibilidad, los estafadores ponen de foto de perfil el logo de la red social, el enlace y hasta una información en el perfil que sería acorde a esto.

Con el mensaje que le envían a los chats de las personas los estafadores buscan que las personas respondan en el chat. Una vez lo hacen, le piden a la víctima que les dé un código que le llega a su teléfono a través de un mensaje de texto.

En el momento en que la persona entrega el código, se materializa la estafa. La víctima pierde el control de su cuenta de inmediato y es el estafador quien queda con el acceso.

Posteriormente, el estafador usa la cuenta de la víctima para suplantarlo y pedirle a sus contactos que lo ayuden a hacer una transacción bancaria porque se le había bloqueado su cuenta y que después le devolvía el dinero. También le solicitaba el comprobante de que la transacción fuera exitosa.

¿Cómo identificar que es una estafa?

Hay varias señales que le pueden indicar que el mensaje que le llegó es fraudulento y quieren robarle su cuenta. Estas son las principales:

La verificación de las cuentas, para ingresar a WhatsApp, se realizan mediante mensajes de texto. Esto quiere decir que si alguien intenta ingresar a su cuenta le va a llegar un código por medio del mensaje de texto. Por ningún motivo se lo comparta a un desconocido. Las cuentas desde las que escriben no están validadas, no cuentan con el chulito verde que proporciona la red social a sus propias cuentas. Además, suelen tener información actualizada recientemente en sus perfiles. Los mensajes suelen tener errores ortográficos, ya sean espacios de más, falta de signos de interrogación o exclamación y ausencia de algunas tildes. Si encuentra alguna falla en la escritura, desconfíe.

¿Cómo puede evitar caer en estafas como esta?

El Espectador le pidió algunas recomendaciones a Maximiliano Cantis, experto en ciberseguridad, para que los usuarios de redes sociales no caigan en este tipo de robos de cuenta y estafas.

WhatsApp no acostumbra a comunicarse con los usuarios mediante mensajes de texto al chat, esa es una alerta. La empresa suele dejarle notificaciones en la misma aplicación, no mensajes personales iguales a los que le llegan por parte de otros usuarios.



“Estos engaños generan la sensación de que algo malo puede pasar si no se hace tal cosa. Eso genera pánico y hace que la gente tome una decisión sin pensar tanto. Esta es otra característica importante”, afirma Cantis.



Hacer clic en los enlaces que se envían mor mensaje o correo “redireccionan a servidores del atacante que usan para robar información posterior”. Por eso es mejor abstenerse de hacerlo.

¿Qué hacer si le llega un mensaje fraudulento?

Tan pronto reciba el mensaje del supuesto “soporte técnico de WhatsApp” tómese su tiempo. No responda nada, por más tentado que se vea a hacerlo. Busque las fallas que le mencionamos anteriormente y desconfíe.

Proceda a bloquear y reportar al contacto con WhatsApp. Para esto hay una opción de tres puntos verticales en la esquina superior derecha, haga clic ahí, luego en “Más” y después en “Bloquear”. Le saldrá un recuadro blanco con una casilla para reportar el contacto y enviar al verdadero soporte de WhatsApp los últimos 5 mensajes que le envió el estafador. Seleccione dicha opción y presione el botón “Bloquear”.

No se deje presionar por la amenaza de bloqueo o cancelación de su cuenta, no importa cuántas veces se lo repita el estafador. Ellos no tienen cómo cumplir con su amenaza.

Por último, alerte a sus contactos y conocidos para evitar que ellos caigan en este robo de cuenta.

